Dakikalar içerisinde 2 gaf birden! Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor
Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dakikalar içinde tam 2 kez pot kırdı. Kılıçdaroğlu'nu partililer düzeltti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'taki Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nda konuştu.
Muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada tam 2 gafa imza attı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HATASINI PARTİLİLER DÜZELTTİ
Konuşmasında Zonguldak'ın kömür rezervine değinen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "1.5 milyon ton rezerve sahibiz." dedi. Zonguldak'ın 1.5 milyar ton rezervi olduğu konusunda uyarılan Kılıçdaroğlu, "1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız" diyerek hatasını düzeltti.
2. HATASININ ARDINDAN BİR KEZ DAHA AF DİLEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, "Uzun Hasan'ın topraklarındayız" diyerek ikinci kez hata yaptı. Yine partililer araya girip Kılıçdaroğlu'nu düzeltti. Ana muhalefet partisi lideri bu kez de "Affedersiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız" diyerek hatasını düzeltti.