CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk'e kesilen cezayı eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk'e kesile cezayı eleştirdi.

Habertürk'e 'Sakın ha gazetecilik yapma' cezasıdır

Özel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu programda, Türk ordusuna yönelik ifadelerini yayımlayan Habertürk televizyonuna 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına ilişkin de "Türkiye'de izlenebilen bin 780 kanal var. Habertürk, Berat Albayrak'ın istifasını veren 5 kanaldan biri. Diğerleri, Halk TV, Tele 1, KRT ve Bloomberg. Damat Albayrak, istifa edince buna 3 maymunu oynamayıp, gazetecilik yaptığı için Habertürk'e had bildirme, zapturapt altına alma ve ceza kesip Habertürk'ü giyotinin altında tutma, Habertürk'e 'Sakın ha gazetecilik yapma' cezasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK tarafından 29 Kasım'da konuya ilişkin yapılan açıklamaya işaret eden Özel, "İhsas-ı rey. 2 Aralık'ta karar veriyor ama internete koyduğu açıklamadan ne yapacağı zaten belli. Böyle şey mi olur? Görevin gereğince soruşturma başlatırsın. Sonra karar verirsin. RTÜK üyeleri niye toplanıyor?" diye sordu.