CHP-HDP ittifakında skandal sözler! CHP'li Çiçek "HDP'lilere bakanlık verebiliriz"

Halkın ve siyasi çevrenin tepkisi çeken CHP ve HDP yakınlığı, CHP kanadından net bir şekilde gözler önüne serildi. Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'nin CHP ile yakınlığı vatandaşları rahatsız ediyordu. Ancak iki parti arasındaki yakınlığının kirli bir ittifaka dönüştüğü resmen deşifre edildi.

"MİLLET İTTİFAKI KAZANIRSA, HDP'YE BAKANLIK VERİLECEK"

CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, CNN Türk TV'de katıldığı bir programda Millet İttifakı hakkında açıklamalarda bulundu. Çiçek konuşmasında kirli ittifakı deşifre ederek, ağzındaki baklayı çıkardı. "HDP'lilere bakanlık verebiliriz" sözleri sosyal medya kullanıcılarını da ayağa kaldırdı. Millet ittifakı'nın kazanması halinde planlanan yol haritası hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiçek'in sözleri Twitter'da gündem olurken, çok sayıda tepki aldı. Sosyal medyadan tepki çeken açıklamalara ayrıca "Millet İttifakı'nın kazanması PKK'nın kazanması anlamına gelecek" yorumlarına neden oldu.

"MİLLET İTTİFAKI İLE TERÖR ÖRGÜTÜ GÜÇLENECEK" YORUMLARI

Skandal açıklama sonrasında iki parti arasındaki ilişkiyi net şekilde gözler önüne seren Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir Bakan olabilir" açıklaması sonrasında Millet İttifakı ile terör örgütü PKK'nın devletin içinde güçlenmesine katkı sağlanacağı olarak yorumlanan CHP'li Çiçek'in bu sözleri Twitter'da gündem olurken, çok sayıda tepki aldı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİŞLERİ BAKANI, PERVİN BULDAN SAVUNMA BAKANI"

Çiçek'in sözlerini eleştiren isimlerden AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP'li Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" dedi. Selahattin Demirtaş'ı İçişleri Bakanı, Pervin Buldan'ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak." dedi.