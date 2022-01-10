Fenerbahçe'den Löw için kesenin ağzını açtı! Alman hocanın kararı bekleniyor!2022 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410012Kompozitör ne demek, TDK'ya göre Kompozitör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?CHP ikiye bölündü! Ekremciler ve Kemalciler ayrımı oy kaybına yol açacak!Kanal D Yargı 15. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm Youtube izleTRT 1 Teşkilat 29. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm Youtube izleHakan Çalhanoğlu neden oynamıyor? Hakan Çalhanoğlu sakat mı, kadroda neden yok?2022 Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710684Hande Doğandemir - Onur Tuna sevgili mi? Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşk mı yaşıyor, birlikte mi?27.dönem POMEM başvuru sayısı kaçtı? Kaç kişi başvurmuştu? 28. Dönem POMEM başvurusu ne zaman 2022?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. CHP ikiye bölündü! Ekremciler ve Kemalciler ayrımı oy kaybına yol açacak!

CHP ikiye bölündü! Ekremciler ve Kemalciler ayrımı oy kaybına yol açacak!

Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin aday koltuğunda görmek istedikleri isim, partiyi ikiye böldü. Bir yandan Ekrem İmamoğlu , diğer yandan ise Kılıçdaroğlu sevenlerinin ikiye bölünmesinde, oy kaybı yaşanabileceğine dikkat çekildi.

CHP ikiye bölündü! Ekremciler ve Kemalciler ayrımı oy kaybına yol açacak!

Millet İttifakı'nın halen daha açıklamadığı Cumhurbaşkanlığı aday ismi, pati seçmenlerinin kafasını karıştırdı. Bir kesim Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine şiddetle karşıyken, diğer kesim İmamoğlu'nun yeterli birikime sahip olmadığını düşünüyor. Seçmenleri ikiye bölen parti lideri ve Belediye Başkanı'nın, ittifak oylarında büyük bir kayıp yaşanacağını gözler önüne serdi.

CHP ikiye bölündü! Ekremciler ve Kemalciler ayrımı oy kaybına yol açacak!

SEÇMENİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında duracak isim henüz belli olmasa da, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun her açıklamasında adaylığa yeşil ışık yakması vatandaşın kafasını karıştırdı. Daha önceki konuşmalarında "Belediye Başkanlarımız görevlerini en iyi şekilde yapıyor, onları yerinden ayırmaya niyetimiz yok" şeklinde cümlelere yer veren Kılıçdaroğlu, seçmenin hayallerini suya düşürmüştü.

CHP ikiye bölündü! Ekremciler ve Kemalciler ayrımı oy kaybına yol açacak!

OY KAYBINA SEBEP OLACAK

Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki belirsizlik, CHP'yi ikiye böldü. Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında ikileme düşen parti seçmenlerinin, oy kaybına sebep olacağını T24 Haber yazarlarından Murat Sabuncu da kaleme aldı. Sabuncu köşe yazısında, "Parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemalciler Ekremciler diye bir ayrım olmaya, hatta büyümeye başladı. Genel merkezde, il örgütlerinde, belediyelerde…Bunu hem parti hem seçimlerin geleceği açısından riskli buluyorum. Hele bir de Kemal Bey aday olur, daha önce söz verdiği gibi parti genel başkanlığından ayrılırsa durum daha da karışır." ifadelerine yer verdi.

CHP ikiye bölündü! Ekremciler ve Kemalciler ayrımı oy kaybına yol açacak!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT