CHP ikiye bölündü! Ekremciler ve Kemalciler ayrımı oy kaybına yol açacak!

Millet İttifakı'nın halen daha açıklamadığı Cumhurbaşkanlığı aday ismi, pati seçmenlerinin kafasını karıştırdı. Bir kesim Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine şiddetle karşıyken, diğer kesim İmamoğlu'nun yeterli birikime sahip olmadığını düşünüyor. Seçmenleri ikiye bölen parti lideri ve Belediye Başkanı'nın, ittifak oylarında büyük bir kayıp yaşanacağını gözler önüne serdi.

SEÇMENİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında duracak isim henüz belli olmasa da, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun her açıklamasında adaylığa yeşil ışık yakması vatandaşın kafasını karıştırdı. Daha önceki konuşmalarında "Belediye Başkanlarımız görevlerini en iyi şekilde yapıyor, onları yerinden ayırmaya niyetimiz yok" şeklinde cümlelere yer veren Kılıçdaroğlu, seçmenin hayallerini suya düşürmüştü.

OY KAYBINA SEBEP OLACAK

Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki belirsizlik, CHP'yi ikiye böldü. Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında ikileme düşen parti seçmenlerinin, oy kaybına sebep olacağını T24 Haber yazarlarından Murat Sabuncu da kaleme aldı. Sabuncu köşe yazısında, "Parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemalciler Ekremciler diye bir ayrım olmaya, hatta büyümeye başladı. Genel merkezde, il örgütlerinde, belediyelerde…Bunu hem parti hem seçimlerin geleceği açısından riskli buluyorum. Hele bir de Kemal Bey aday olur, daha önce söz verdiği gibi parti genel başkanlığından ayrılırsa durum daha da karışır." ifadelerine yer verdi.