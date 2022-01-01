CHP İl Başkan Yardımcısı litrelerce sahte alkol üretip, vatandaşa satmış!

Yeni yıl öncesi ekiplerin hummalı çalışması felaketleri ortaya çıkardı. Son bir ayda sahte alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir hayli yükselirken, illere örnek olacak Başkan ve yardımcılarının bu hususta vatandaşları da uyardığı görüldü. Ancak, CHP'li Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk'ün vatandaşa örnek olmak yerine, litrelerce "sahte alkol"ü evinde barındırdığı ortaya çıktı.

VATANDAŞA SATMIŞ

Olay, kentin Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Göktürk’ün evinde sahte alkol ürettiği, bununla da yetinmeyip vatandaşa sattığı bilgisi, jandarmayı harekete geçirdi. Göktürk’ün evine "sahte alkol" operasyonu kapsamında baskın düzenleyen ekipler, 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemelerle karşı karşıya geldi.

Korkunç manzara karşısında Göktürk'e işlem başlatan jandarma ekiplerinin, operasyon soruşturması devam ediyor.