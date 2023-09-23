CHP İstanbul İl Kongresi'nin tarihi belli oldu! Tek resmi aday Özgür Çelik

CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının en sert kapışmayı yaşayacakları İstanbul İl Kongresi'nin yapılacağı tarih belli oldu. CHP İstanbul İl Kongresi 8 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Şimdiye kadar sadece Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği isim olan Özgür Çelik adaylığını açıkladı.

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CHP İstanbul İl Kongresi'nin tarihi belli oldu! Tek resmi aday Özgür Çelik

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. Olağan Kurultay için takvim işliyor. İstanbul'da ise kongre tarihi belli oldu. 8 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan kongre sabah saat 08.00'de çoğunluk sağlanmazsa saat 11.00'de başlayacak. Canan kaftancıoğlu'nun aday olmadığı kongrede şimdiye kadar adalığını açıklayan tek isim Özgür Çelik oldu.

Üyelere giden mesajda, "CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08 Ekim 2023 Pazar günü saat 08.00'da nisapli; çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı gün saat 11.00 da çoğunluk aranmaksızın nisapsiz olarak Halic Kongre Merkezi'nde yapılacaktır." denildi.

Tek resmi aday Özgür Çelik

Şu ana kadar CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selçuk Sarıyar ve Cemal Canpolat'ın isimleri il başkanlığı için geçse bile tek resmi aday Özgür Çelik oldu.

Bahçelievler'de değişim ekibinin ezici çoğunluğuyla kongreyi kazanmasının ardından yeniden ilçe başkanı seçilen Çelik, bugün CHP İstanbul İl Binasında adaylığını ilan etti. Çelik, "CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığımı resmen açıklıyorum" dedi.

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