CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kimdir? Adaylık açıklaması

Kocaoğlu, "Gazimer ilçesi Aktepe-Emrez Mahalleleri'ndeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, daha önce Uzundere kentsel dönüşüm sürecinde çok başarılı olduklarını, bu projede de aynısını gerçekleştireceklerini belirtti.

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, şunları söyledi:

MÜRACAAT ETTİM

"10 yıl belediye başkanlığı yeterli dedim. 10 yıl sonunda yapmak istemedim. 'Başka bir arkadaşımız bayrağı alsın, belediye başkanlığı siyasi meslek değildir' dedim. Sonra şartlar başka türlü gelişti. Rakip güçlü geldi. Bizim kaçmamız olmadı. 2014'te Binali Yıldırım Bey'le mecburen yarıştık. Bu sefer dedim ki '15 yıl oldu, 150 yıllık belediye tarihinde 15 yıl belediye başkanlığı yapan başka başkan yok. Bu bize nasip oldu. Biz bırakalım bir başka arkadaşımız

bu bayrağı alsın, ileriye götürsün' dedik. Ama gelişmeler, yaşadığım olaylar dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum."

Kim aday olursa olsun, partisine ve İzmirli hemşehrilerine çalışacağına işaret eden Kocaoğlu, "Ne İzmir’i ne partiyi bırakmak gibi düşüncem olmadığını ve namusumla şerefimle çalışacağımı taahhüt ediyorum." diye konuştu.

SÖZ VERİYORUM

Kocaoğlu, "Aday gösterirlerse bir 5 yıl daha geceli gündüzlü çalışacağıma söz veriyorum." dedi.

Toplantıya, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve hak sahipleri katıldı.

Akçay Caddesi ile İzmir Çevreyolu kesişiminde, yeni fuar alanının karşısında yer alan proje kapsamında 1 milyon 220 bin metrekarede, yaklaşık bin 836 yapı, 4 bin 966 bağımsız birimde 2 bin 820 hak sahibi bulunuyor.

AZİZ KOCAOĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİDİRİ KAÇ YAŞINDADIR?

1948 yılında Tokat’ta doğan Aziz Kocaoğlu, 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1974’te İstanbul Üniversitesi’nde işletme dalında yüksek lisansını tamamlayan Kocaoğlu, 1975-1978 yılları arasında bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak çalıştı; 1978-1979 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 1979 yılında kendi işini kurdu. Ortak bir girişimle 1986 yılında toprak sanayi dalında çalışmaya başladı.

Siyasi yaşamına CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Kocaoğlu, 2001-2003 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 28 Mart 2004 seçiminde CHP’den Bornova Belediye Başkanı seçildi; 21 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Toplantısında oybirliğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ikinci, 30 Mart 2014 seçimlerinde halktan aldığı güvenoyuyla İzmir'de ilk kez üst üste üç dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapma ünvanını kazandı.

Aziz Kocaoğlu, evli, iki çocuk babası ve iki de torun sahibidir.