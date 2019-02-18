CHP İzmir Güzelbahçe belediye başkan adayı kim oldu? Mustafa İnce kimdir? 31 mart 2019 yerel seçimlere kısa bir süre kala adayların kimler olacağı merak ediliyor. Mustafa İnce, 31 Mart seçimleri için CHP'den İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı oldu. Peki Mustafa İnce kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa İnce ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

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