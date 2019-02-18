CHP İzmir Güzelbahçe belediye başkan adayı kim oldu? Mustafa İnce kimdir?
31 mart 2019 yerel seçimlere kısa bir süre kala adayların kimler olacağı merak ediliyor. Mustafa İnce, 31 Mart seçimleri için CHP'den İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı oldu. Peki Mustafa İnce kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa İnce ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
Mustafa İnce CHP İzmir Güzelbahçe Belediye başkan adayı oldu. Mustafa İnce'ın yaşamı ise gündemde araştırılmaya başlandı. Peki CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa İnce kimdir? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
MUSTAFA İNCE KİMDİR?
Şu anda Mutlu İnce hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Kendisi bizlere ulaşarak biyografisini göndermek isterse aşağıdaki mail adresiyle iletişime geçebilir.
bilgi@bolgegundem.com.tr
Etiketler : kimdir, Mustafa İnci
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