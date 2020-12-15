CHP Kadın Kolları ile Adana Barosu "YaşamHak Projesine" ilişkin protokol imzaladı

CHP'den yapılan açıklamada, Kadın Kolları Başkanlığının bir süre önce şiddete uğrayan kadınlara ve çocuklara yardım ulaştırmak amacıyla YaşamakHak Projesi'ni başlattığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Adana Barosu ile protokol imzalandığı belirtilen açıklamada, Adana Barosunun şiddet mağduru kişilere proje dahilinde "adli yardım" ve "hukuki destek" sunacağı bildirildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, her gün artan şiddet karşısında dayanışmayı ve mücadeleyi büyüttüklerini belirterek, "Baroların katkıları, YaşamHak hattı üzerinden kadınlara vermiş olduğumuz destek adına çok önemli. Tüm hukuksuzluğa rağmen kız kardeşlerimizin tek bir hakkından bile vazgeçmeyeceğiz. Yalnız olmayan, dik duran ve hakkını savunan kadınlara herkesi alıştıracağız." ifadelerini kullandı.