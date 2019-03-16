CHP Kartal'da proje tanıtım toplantısında Altınok Öz krizi yaşandı

31 Mart yerel seçimlerde CHP, Mevcut Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz’ün yerine, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel’i aday göstermiş altınok ok rahatsız olduğuğu biliniyordu. Öz, bu rahatsızlığını proje tanıtım toplantısında kürsüye konuşmak için davet edilmesini kabül etmeyerek salonu terk etmesiyle açığa vurmuş oldu.

Başkan Öz, Gökhan Yüksel’in Başkan aday olarak gösterilmesinden bu yana, hiç seçim programına katılmadı. Tam aksine kendi döneminde yapılan eski Yakacık yolundaki yürüyen merdiven açılışında da, Gökhan Yüksel’i yanına yaklaştırmamış, kurdele kesme ve projeye adını verdiği kişinin ailesine plaket verirken de yanına yaklaştırmamıştı



PROJE TANITIM TOPLANTISINDA ALTINOK ÖZ KRİZİ YAŞANDI



CHP Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, 15 Mart Cuma günü saat 18:00’ da Bülent Ecevit Kültür Merkezi nikah salonunda proje tanıtım programı düzenledi. Proje tanıtım programına çok kısa bir süreliğine göstermelik olarak Kartal Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz de katıldı.

Program açılışında ilçe Başkanın konuşmasından sonra sunucu Başkan Altınok Öz’ü anons etti ve kürsüye konuşma yapmak üzere davet etti.



Yapılan davet üzerine, CHP’li mevcut Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz yapılan teklifi reddetti. Salona girerken büyük bir coşku ve alkış ile karşılanan Başkan Öz’ün bu davranışı ve kaldığı çok kısa süre içinde de Gökhan Yüksel ile göz göze dahi gelmemesi tüm dikkatleri üzerine çekti.