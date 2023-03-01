CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin çalışmalarının deprem bölgesinde engellendiğini söyledi. Ancak, CHP’li Başkan İskender Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı.

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CHP'de yalanların ardı arkası kesilmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin Grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, CHP'li belediyelerin çalışmalarının deprem bölgesinde engellendiğini söylemişti. Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı.

CHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Bakan Kurum’un davetiyle katıldığı koordinasyon toplantısında deprem sonrası yapılan çalışmaların yanı sıra şehrin yeni yerleşim alanıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!

"BAKAN KURUM FİKİRLERİMİZİ SORDU"

Başkan Yıldırım, koordinasyon toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Kurum, ilçemizde düzenlediği koordinasyon toplantısında, şehir için neler yapılabileceğine yönelik fikirlerimizi sordu. Şehrin güney tarafının çok tahrip olduğunu anlattık. Bakanımız bizden şehrin nereye taşınacağı ile ilgili şehrin dinamiklerine dair fikirler aldı. Bize yeni yerleşim alanları için mikro bölgeleme haritasından da durumu gösterdi. Bakanımız, fikirlerimizin kıymetli olduğunu, bunu değerlendireceğini belirtti. Karar henüz kesinleşmedi, ama bizim belirttiğimiz yerlere odaklanacağını söyledi, sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!

"BELEDİYEMİZE 3 MİLYON LİRA YARDIMDA BULUNDU"

Bakanlığın bölgede hayatın bir an önce toparlanabilmesi için ödenek çıkardığını ifade eden Yıldırım, “Bakanlığımız, belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Bir çöp kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum” diye konuştu.

CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!

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