CHP kulisleri hareketleniyor! Ekrem İmamoğlu yeni parti kuruyor! İsmi şimdiden belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan iddia başta CHP'yi ve tüm muhalefeti karıştırdı. Sabah Gazetesi yazarı Murat Övür'ün Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kurmaya hazırlandığı ve partinin adının bile belli olduğu şeklinde bir yazı kaleme alması sonrası hareketlilik başladı.

"İMAMOĞLU KENDİ PARTİSİNİ KURMAYA HAZIRLANIYOR"

Geçtiğimiz günlerde hareketlenmeye başlayan muhalefet partisi bugün Murat Övür kaleme aldığı yazı ile iyice hareketlendi. Murat Övür kaleme aldığı yazısında; "CHP kulisleri, Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı ve ardından gelen "Genel başkan adayı olurum" iddiasıyla çalkalanırken, bir kulis haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinden geldi. O çevrede henüz fısıltı düzeyinde ilginç bir oluşumdan söz ediliyor. Denilen şu: Kibirli çıkışlarıyla irtifa kaybeden ama kafasına koyduğu "o makam" talebinden vazgeçmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor." ifadelerine yer verdi.

PARTİNİN İSMİ BİLE BELLİ

Ortaya atılan bu iddialar için "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" atasözü ile bağdaştırarak ve partinin isminin bile belli olduğunu söyleyerek Övür "Yabana atmamak gerekiyor. Kulislerde henüz fısıltı biçiminde, İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir siyasi strateji oluşturdukları ve adını EKİM koydukları bir partiyle siyasi yolculuğa çıkacakları konuşuluyor. Kibir konusunda ekibi de İmamoğlu'ndan geri kalmış değil. Baksanıza partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor: "EK-İM".

İlham kaynakları da Fransa Cumhurbaşkanı Macron... Onlara göre; İmamoğlu, "Macron Modeli" ile 6'lı masanın iç kavga ve kaos yaşadığı bir zaman diliminde "ezber bozan" bir çıkışla müthiş bir rüzgâr estirebilir. Hesapları bu... Olur mu, bilemem ama CHP genel başkanlığı beklentisinden daha az gerçekçi değil. Daha önce de post-truth bir siyasetçi olarak bu modeli deneyeceği yazılmıştı.

Kulislerde konuşulanların bazıları gerçekleşmese bile son 40 yılın siyaset kulislerini izleyen biri olarak, "Olamaaaz..." denilen çok şeyin doğru çıktığını gördüm. Mesela 367 garabeti sonrası yapılan 2007 seçimlerine giderken, rahmetli Süleyman Demirel'in Baykal'lı CHP'den milletvekili adayı olacağını yazmıştım. Gazeteciler bu soruyu Demirel'e de Baykal'a da sordular. İkisi de, "Adaylık yok" demişti. Ancak bunun gerçek olduğunu ama Demirel'in kendisi yerine iki isim önerdiğini bütün CHP yönetimi biliyor. O isimlerden biri de bugünlerde gündem belirleyen Gürsel Tekin'di.

"6'LI MASADAKİLERİN İŞİ HİÇ KOLAY DEĞİL"

Böyle bir hamle, sadece 6'lı masayı değil CHP'yi de sarsar. Buna karşı Kılıçdaroğlu'nun kendisi mi aday olur yoksa İyi Parti'nin dayatması Mansur Yavaş'ın elini mi havaya kaldırır göreceğiz. Sığındıkları tek argüman "hayat pahalılığı" olan 6'lı masadaki partilerin işi hiç kolay değil." şeklinde açıklamalarda bulundu.