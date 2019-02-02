CHP Maltepe Belediye Başkan adayı kim oldu? Ali Kılıç kimdir?

CHP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, CHP Maltepe Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? CHP Maltepe belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

CHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İMaltepe belediye başkan adayı bugün açıklayacak.

Peki CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı kim oldu?

Kulislerde konuşulanlara göre CHP Maltepe belediye başkan adayının Ali Kılıç olacağı bekleniyor.

ALİ KILIÇ KİMDİR?

1964 yılında Tunceli Pülümür’de doğdu. Lise yıllarını siyasal fırtınalar içinde geçirdi. 1980’de yurtdışına çıktı. Almanya’da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da dünya görüşü ve hayat felsefesiyle örtüşen bir meslek olan gazeteciliğe başladı.



Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı. Bu süreçte, insanlığa en büyük acıları yaşatan savaş gerçeğiyle genç yaşta karşılaştı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya’daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.



Avrupa’nın en güçlü göçmen örgütü olarak kabul edilen Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevini devraldığında, henüz 30 yaşındaydı. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı olarak, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı toplumsal mücadeleyi örgütlü olarak yükseltti.



Avrupa’daki sosyalist ve sosyal demokrat düşüncenin unutulmaz liderlerinden Federal Almanya Eski Başbakanı Willy Brandt’ın Genel Başkanlığı döneminde Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin Gençlik Kolları’nda başlayan siyasal yaşamını, “Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen” ilkesinin ülkesinde egemen olması için Türkiye’ye taşıdı.



Cumhuriyet Halk Partisi’nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.





2014 Yerel Seçimlerinde yüzde 49.30 oy alarak Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Göreve gelir gelmez insan odaklı sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirecek bir kadro ile halkın taleplerini çözen, toplumsal sorunlara duyarlı, halktan kopuk değil, halk için hizmet anlayışını benimseyen bir anlayışla Maltepe’yi yönetmeye başladı.