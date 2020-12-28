CHP Muğla milletvekili Suat Özcan kimdir? sorusu sıralar internette çokça bakılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri ve daha fazlasına haberimizde yer verdik.

SUAT ÖZCAN KİMDİR?

Öğretmen; İlk, orta ve lise öğrenimini Milas'ta tamamladı. 1979 yılında Aydın Ortaklar Eğitim Enstitüsünü, 1988 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat Bölümünü bitirdi.

Öğretmenlik yaşamına Samsun'da başlayıp, Çankırı ve Gaziantep illerinde devam etti. Emekli olduğu 2005 yılına kadar Muğla ili Milas ilçesinde öğretmenlik, müdür yardımcılığı, Millî Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Emekli olduktan sonra kısa bir süre özel bir rehabilitasyon merkezinde müdürlük yaptı. Sporculuk, antrenörlük, sendika ve dernek üyeliklerinin, spor kulübü yöneticiliğinin yanı sıra kent konseyi faaliyetleri ile İnsan Hakları İlçe Kurul üyelikleri de yaptı. 2008'de CHP Milas İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009'da Milas İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 2010, 2012, 2015, 2017 ilçe kongrelerinde seçilerek İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

PINAR GÜLTEKİN OLAYINDA NE OLDU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüşmesinin ardından kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi oluşturulmuş ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, ayrıldığı Pınar Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü itiraf etmişti.

SUAT ÖZCAN KONUYLA İLGİLİ NE DEDİ?

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın konuyla ilgili "Konuyla ilgili gerekli açıklamalar çok yakında yapılacak. Ben kendi adıma konuşuyorum, Fatih Çekirge'nin yazdığı konuyla ilgim, alakam yok. Diğer arkadaşların da konuyla bir ilgisi olduğuna ihtimal vermiyorum. Bu konuda açıklamalar da yapılacak. (Ortak açıklamanın ne zaman yapılacağı hakkında) Çok süreceğini zannetmiyorum. Yakında açıklama yapılacak." ifadelerini kullandı.