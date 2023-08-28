CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Kimdir, Kaç Yaşında?

Niyazi Güneri Kimdir, kaç yaşında?

Niyazi Güneri, 1965 Sivas Divriği doğumlu. 1983 yılından beri Pendik’te ikamet etmekte. Evli ve üç çocuk babası. Özel bir otomotiv ve beyaz eşya firmasının yetkili bayiliğini yapmakta.

Sosyal sorumluluk kapsamında Divriği Sanayi ve iş İnsanları Derneği (DİVİSİAD) kurucu başkanı ve iki dönem başkanlık görevini yürüttü.

Tüketici ve üretici haklarını korumak için kurulan DİVKOOP Kooperatifinin kurucu üyesi. Ayrıca Mengücek Vakfı yönetim kurulu üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Delegeliği 36. olağan kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimlerinde Pendik Belediyesi CHP Meclis Üyeliği görevine seçildi. Pendik Belediyesi CHP Meclisi Grup Başkanvekili oldu.