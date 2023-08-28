CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Kimdir, Kaç Yaşında?

CHP Pendik İlçe Başkanı olarak seçilen Niyazi Güneri kimdir, kaç yaşında? Niyazi Güneri'nin biyografisine dair bilenler haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri Kimdir, Kaç Yaşında?

Niyazi Güneri Kimdir, kaç yaşında?

Niyazi Güneri, 1965 Sivas Divriği doğumlu. 1983 yılından beri Pendik’te ikamet etmekte. Evli ve üç çocuk babası. Özel bir otomotiv ve beyaz eşya firmasının yetkili bayiliğini yapmakta.

Sosyal sorumluluk kapsamında Divriği Sanayi ve iş İnsanları Derneği (DİVİSİAD) kurucu başkanı ve iki dönem başkanlık görevini yürüttü.

Tüketici ve üretici haklarını korumak için kurulan DİVKOOP Kooperatifinin kurucu üyesi. Ayrıca Mengücek Vakfı yönetim kurulu üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Delegeliği 36. olağan kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimlerinde Pendik Belediyesi CHP Meclis Üyeliği görevine seçildi. Pendik Belediyesi CHP Meclisi Grup Başkanvekili oldu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP Pendik'in yeni başkanı Niyazi Güneri oldu!
CHP Pendik'in yeni başkanı Niyazi Güneri oldu!
Bitter Çikolata Faydaları nelerdir, sağlığa zararlı mıdır, neye iyi gelir?
Bitter Çikolata Faydaları nelerdir, sağlığa zararlı mıdır, neye iyi gelir?
Kudret Narı Faydaları nelerdir? Midedeki o hastalığa çok iyi geliyor
Kudret Narı Faydaları nelerdir? Midedeki o hastalığa çok iyi geliyor
Bıldırcın Yumurtasının faydaları nelerdir! tam bir şifa deposu, bakın hangi hastalıklara iyi geliyor?
Bıldırcın Yumurtasının faydaları nelerdir! tam bir şifa deposu, bakın hangi hastalıklara iyi geliyor?
Son Haberler
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Kadıköy’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile yakaladılar!
Kadıköy’de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile yakaladılar!
Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!
Alacak verecek davasında, kanlı bıçaklı hesap kestiler!
Kağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdı
Kağıthane'de gaz pedalı takılan kamyonet dehşeti yaşattı! Çevredekiler neye uğradıklarını şaşırdı
Kırmızı, Beyaz, Siyah ve Pembe Turpun Faydaları Nedir, Aralarında Ne Fark Var?
Kırmızı, Beyaz, Siyah ve Pembe Turpun Faydaları Nedir, Aralarında Ne Fark Var?
Hünnap Meyvesi Nedir? Hünnap Faydaları
Hünnap Meyvesi Nedir? Hünnap Faydaları
Çok Okunanlar
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Otomobil'de plan tıkır tıkır işliyor, 2. el araç alıp satanlar kara kara düşünüyor!
Altında son durum ne, Bu gün altın kaç TL? 28 Ağustos Pazartesi güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, Bu gün altın kaç TL? 28 Ağustos Pazartesi güncel gram çeyrek altın fiyatları
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Japon deprem uzmanından çok kritik Marmara depremi uyarısı! olası tarihini, şiddetini ve en riskli ilçelerini açıkladı!
Meteoroloji müjdeli haberi verdi! 28 Ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak, sıcaklar düşüyormu?
Meteoroloji müjdeli haberi verdi! 28 Ağustos Pazartesi hava durumu nasıl olacak, sıcaklar düşüyormu?
Trans Yağ Nedir? Zararları Nelerdir?
Trans Yağ Nedir? Zararları Nelerdir?
Hindistan Cevizi Yağı Faydaları Nelerdir? Yüze Sürülür Mü?
Hindistan Cevizi Yağı Faydaları Nelerdir? Yüze Sürülür Mü?
Yorumlananlar
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.