CHP Pendik ilçe kongresinde “laptop” krizi! Tansiyonlar birden yükseldi!

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik ilçe kongresi geçtiğimiz hafta Pazar günü Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kongrede yaşanan gerginlikler kongreye damga vurdu.

Kongrede söz alan görevden düşürülen eski ilçe başkanı Gülşen Tufan, Pendik ilçe başkanlığında bulunan dizüstü laptop bilgisayarı kendisinden önceki İlçe başkanı Doğan Çakmak’ın kendi uktesine almakla suçlayarak sert bir dille eleştirdi.

Cevap hakkını kullanan Doğan Çakmak’a ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını laptopu 5 yıl önce partili bir arkadaşı tarafından ilçe başkanlığına bırakıldığını, faturasının olmadığı için ilçenin demirbaş listesine kayıt edemediğini, ayrıca bilgisayarın çok eski olduğunu bu nedenle işe yaramayacağını ve içerisinde kendisine ait bir kaç özel muhasebe kayıtlarının olduğunu söyleyerek ilçe başkanından müsaade etmesini istediğini anlattı.

Ancak Çakmak’ın bu tepkilerin dinmesine yeterli bir açıklama olmadı.

Doğan Çakmak’a salonda kongreyi takip eden partililer tarafından yoğun eleştiri yağmuruna tutuldu.

O anlar ise PendikliTV kamerasına böyle yansıdı!

Kaynak: Yenises34 & PendikliTV