CHP Pendik’in aday adayları sahaya indi

Aday Adayı tanıtım toplantısına: CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak,CHP Pendik Belediye Başkan Aday Adayları Abidin Ekren, Mehmet Salih Usta, Kemal Ercan, Muhammet Gülenç ve Bahri Olgun katılım sağladı.

CHP Pendik Belediye Başkan Aday Adayı tanıtım toplantısında kısa bir konuşma yapan İlçe Başkanı Doğan Çakmak: 5 Aday Adayı ile yerel seçimlere girdiklerini ifade ederek adaylar arasında çıkacak olan tek adayla ekip halinde sahada çalışacaklarını belirtti. Çakmak Pendik’te değişim zamanı geldiğini ifade ederek Mevcut yönetimin ben bilirim ben yaparım anlayışı ile imar planlarında vatandaşların mağdur edilmesine neden olduğunu söyledi.

Doğan Çakmak AK Parti iktidarının yerel ve genelde halkın beklentilerini karşılayamadığını sözlerine ekleyerek: Pendik’te yapılan kamu oyu yoklamalarına göre %55 vatandaşın memnuniyetsizlik yaşadığını biliyoruz. CHP Pendik İlçe Başkanı olarak yukarıdaki mahalllelerin mevcut sorunlarının hala çözülmediğini de biliyoruz. Pendik’li halkımız gerek imar konuları gerekse ekonomik gidişattan dolayı köklü değişim istiyor. Adayımız seçildiği takdirde burada iktidarı almak için mücadele edeceğiz.’’dedi.

Toplantıda söz alan CHP Pendik Aday Adaylarından Mali Müşavir Abidin Ekren; Pendik’in değişim istediğine vurgu yaparak: 2009 yılında ekonominin teğet geçtiği bir dönemdi. Pendik’te çeyrek asırlık bir iktidarı yıkmak için aday adayı olduk’’dedi.

İkinci konuşmasını yapan CHP Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Salih Usta; Pendikimiz değişime hazır. Hangi adayımız aday olursa olsun hep birlikte destek vereceğiz ve Pendik’te 25 yıl sonra ilk meclisi göreceğiz. Bu dönemde CHP İstanbul ve Pendik’i kazanarak sosyal demokrat yönetimiyle halkımıza hizmet vereceğiz’’dedi.

CHP Pendik İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Aday Adayı tanıtım toplantısında konuşan CHP Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Kemal Ercan: Pendik’te imar sorunlarının halkı mağdur ettiğine dikkat çekerek Pendik’i kazanmak için yola çıktık. Burada mevcut sorunların farkındayız Pendik’te iktidarı kazanıp Pendik halkına imar mağduriyetini kısa sürede çözüp gidereceğiz.’’diye konuştu.

CHP Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Bahri Olgun ve ADD Pendik Şube Başkanı Muhammet Gülenç Pendik’i AK Parti’nin yönetiminden kurtarıp sosyal belediyeciliği getireceklerini ifade ettiler.