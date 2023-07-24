CHP Pendik'ten Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Başkanlıklarında olduğu gibi CHP Pendik İlçe Başkanlığın'nda da Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı İlçe Başkanı Bayram Bekar gerçekleştirirken, Lozan Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tanınmasını sağladığını, bağımsızlığın temeli olduğunu vurguladı.

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CHP Pendik'ten Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Lozan Antlaşması’nın 100. yıldönümü ve basın sansürünün kaldırılışının 111. yıldönümü münasebetiyle 81 ilin 975 ilçesinde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Tüm ilçelerde olduğu gibi Pendik CHP ilçe örgütü de bir basın açıklaması programı gerçekleştirdi. Partiler ve basın mensupları yerini alırken, açıklama metinini ilçe başkanı Bayram Bekar okudu.

İşte o basın açıklamasından satır başları...

"Bugün emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın zafer belgesi, Cumhuriyetimizin tapu senedi Lozan Antlaşması'nın 100. yıldönümünü kutluyoruz.

Bugün tarihi bir gün, 780 bin kilometrekarelik ülke topraklarımızın, Türkiye

Cumhuriyeti'ne ait olduğunu egemen devletlere kabul ettirdiğimiz bir gün.

Lozan Barış Antlaşması'yla;

→Emperyalist güçlerin aralarında pay etmeye yeltendiği vatanımızın sınırları zaferimizle çizildi.

→Kapitülasyonlar kaldırıldı. Ekonomimiz millileştirildi. Iç/dış borçlarımızı ve kaynaklarımızı denetleyen Düyun-1 Umumiye belasından kurtulduk. İktisadi bağımsızlaşmanın önü açıldı.

Yunanistan'da kalan Türk azınlığının hakları güvence altına alındı. Kıyılarımıza yakın adaların gayri askeri statüsü teyit edildi.

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Lozan, topraklarımızı karış karış bölen, yoksul halkımızın tüm varlığını yabancı güçlerin insafina terk eden, saltanatın tacını ve tahtını korumak adına halkı kendi yurdunda esire dönüştüren, Sevr Anlaşması'nı tarihin çöplüğüne atan diplomatik zaferin adıdır.

Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: "Lozan Barış Anlaşması, Türk Ulusu'na yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın yıkılışını anlatan bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyasal utku eseridir".

Lozan saltanat sevdalılarına, emperyalizme, mandaya karşı Mücadelemizin zaferle taçlandırdığımızın belgesidir. Lozan, dünya üzerinde saygın bir ülke olarak yer almamızın teminatıdır. Lozan'ı hafife alan, subjektif ve maksatlı söylemlerin nesnesi haline getiren, hatta kinle yaklaşanlar, İnönü'ye, onun üzerinden Atatürk'e, Cumhuriyetin kurucu kadrolarına ve değerlerine düşmanlık etmektedir.

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Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın tapu senedi olan Lozan'a giden süreci inşa eden ve antlaşmayı hayata geçiren başta Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve 2'nci Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız İsmet İnönü ile milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.
Kurucu değerlerimiz ve kurucu kadrolarımızın hedef ve idealleri, geçmiş 100 yılda olduğu gibi önümüzdeki yüz yıllarda da vazgeçilmez yol göstericimiz olmaya devam edecektir.

Biz, CHP olarak, Kanun Teklifimizi Meclis Başkanlığına sunduk. Lozan Antlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanmalıdır.

Değerli Basın Mensupları,
Bugün aynı zamanda basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü. 24 Temmuz'un basın için bayram olmaktan çoktan çıktığı günleri yaşıyoruz. Ne yazık ki, basında sansürün kaldırıldığı 1908 istibdat koşullarından çok daha kötü koşullarla karşı karşıyayız.

Gazetecilerin, basın emekçilerinin dövüldüğü, tehdit edildiği, hapse atıldığı; basın kurumlarının kapatıldığı; ekranların karartıldığı; erişim engellerinin fikir suçlarının sansürün ve soruşturmaların olağanlaştığı bir dönemden geçiyoruz.

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 2002 yılında 100. sıradayken bugün 165. sıraya kadar gerileyen ülkemizde, basının durumu demokrasimizin de içler acısı durumunu gözler önüne sermektedir.

İktidar, geldiği günden beri Türkiye'de halkın haber alma hakkını yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden sistemli olarak gasp ederek, toplumu dizayn etmeye çalışmaktadır. Gazeteci adı altında satın aldığı yandaşlarıyla adaletsizliği, haksızlığı, yolsuzluğu ve yoksulluğu görünmez kılmaktadır.

Unutmayalım ki, Çin'den sonra dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olan Türkiye'de, bu sorun sadece gazetecilerin değil; tüm toplumun sorunudur.

Biz, CHP olarak, özgür medyayı ve dolayısıyla halkın haber alma hakkının gasp edenlere; basın emekçilerinin sendikal haklarını en alt seviyelere indirenlere; korku, sansür ve hapis üçgeninde basını tehdit edenlere karşı, kalemini satmayan, gazeteciliğin meslek ilkelerine ve etiğine sahip çıkan saygın ve özgür gazetecilerin yanında olacağız."

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Açıklamalar sonrası Av. sa Öztürk konu ile ilgili tarihi bilgi verilerek bilgilendirme yapıldı. CHP ilçe yönetimi, basın mensupları ve teşkilat arasında sohbet edildi ve toplantı sona erdi.

Kapanışı yapan CHP Pendik İlçe Başkanı Bayram Bekar toplantıya katılım gösteren gazeteciler ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti ve bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi için şükranla andığını söyledi."

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