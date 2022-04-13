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  3. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı gaf sosyal medyanın gündemine oturdu! "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, Genel Başkanımız"

CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı gaf sosyal medyanın gündemine oturdu! "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, Genel Başkanımız"

Faik Öztrak, MKYK toplantısı sonrasında öyle bir gaf yaptı ki, izleyenlere "Kılıçdaroğlu'ndan daha beter gaf yapan da varmış" yorumunu yaptırdı.

CHP sözcüsü Faik Öztrak, partisinin bugünkü MKYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Ülkenin gündeminde yer alan meselelere değinmeyi ihmal etmeyen Öztrak, partililerini şaşkına çeviren bir gafta bulundu. Türkiye'nin en büyük sorununun partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen CHP sözcüsü, yaptığı gafla alay konusu oldu.

CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı gaf sosyal medyanın gündemine oturdu! Ülkemizin önündeki en önemli sorun, Genel Başkanımız

"EN ÖNEMLİ SORUN GENEL BAŞKANIMIZ"

"Ülkemizin önündeki en önemli sorun, Genel Başkanımız" diyen Öztrak, yaptığı hatanın farkına vardı, vakit kaybetmeden cümlesini toparlamak istedi. Öztrak'ın yaptığı gaf sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı. "Gaf yapmada Kılıçdaroğlu'nu da geçtin" yorumları ise dikkat çekti.

CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı gaf sosyal medyanın gündemine oturdu! Ülkemizin önündeki en önemli sorun, Genel BaşkanımızCHP sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı gaf sosyal medyanın gündemine oturdu! Ülkemizin önündeki en önemli sorun, Genel Başkanımız

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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