CHP zihniyeti değişmedi, değişmeyecek! Müslümanlığı ayaklar altına alıp, ayetle dalga geçtiler! İzleyenin kan beynine sıçradı!

CHP zihniyeti 2022 yılında her ne kadar yön değiştirmiş gibi gözükse de, ayak izleri uzun yıllardır silinmiyor. Reklam kampanyalarından, sosyal medya tanıtımlarına varıncaya dek başörtüsü algısı yapmaya devam eden partinin, Malatya Gençlik Kolları Başkanı'ndan Müslümanları ayağa kaldıran görüntüler geldi. Sosyal medyada gündem listesine taşınan videoda, Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşının ayetlerle dalga geçtikleri görüldü.

"SOLCUNUN BİR DURUŞU VARDIR"

Sosyal medyada tepki çeken görüntülere CHP'lilerden de eleştiri geldi. "Solcunun bir duruşu vardır. İnanmıyorsanız da saygı duyun" diyen partililer, Ozan Kaygusuz'un gençlik kolları başkanlığından alınması gerektiğine dikkat çektiler. Ayetle dalga geçilen görüntülere vatandaşlardan gelen tepkiler çığ gibi büyüyor.