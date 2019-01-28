CHP'de 18 Saatlik Parti Meclisi Sonrası İzmir Dahil 145 Aday Belli Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi, yaklaşık 18 saat süren PM toplantısının ardından aralarında İzmir'in de bulunduğu toplam 145 belediye başkan adayını belirledi. CHP, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tunç Soyer'i aday gösterdi.
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu.
KOCAOĞLU'NUN YERİNE ADAY GÖSTERİLDİ
CHP'de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adaylarındandı. Merakla beklenen illerin başında İzmir geliyordu. Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu önce aday olmayacağını açıklamış seçime sayılı günler kala ise yeniden adaylığını ilan etmişti. Bugün gerçekleştirilen kritik toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer gösterildi. Seferihisar Belediye Başkanı olan Soyer, önce MYK'dan sonra da PM'den geçer not alarak Aziz Kocaoğlu'nun yerine aday gösterildi.
SOYER'DEN İLK AÇIKLAMA
Soyer, ilk mesajını sosyal medya aracılığı ile verdi. Soyer, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı. Soyer, "Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" diye yazdı.
PARTİ SÖZCÜSÜ TORUN'DAN AÇIKLAMA
18 saat süren Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İstanbul'da 30 ilçe adayımızı belirledik. Bu zamanda toplamda 842 belediye başkan adayını açıkladık. Parti Meclisimizi tüm çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta kalan tüm belediye başkan adaylarımızı kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
Torun'un yaptığı açıklamada açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:
AFYONKARAHİSAR
Şuhut: Ekrem Özsoy
Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas
Boldavin Özburun: Uğur Koç
İhsaniye: Tunay Türkmen
AĞRI
Doğubeyazıt: Fesih Maral
Patnos: Lokman Çetin
ANTALYA
Akseki: Mustafa Kavaşoğlu
Kumluca: Mustafa Köleoğlu
BALIKESİR
Ayvalık: Rahmi Gençer
Bandırma: Tolga Tosun
Erdek: Hüseyin Sarı
Altıeylül: Esin Balıbek
BARTIN
Ulus Kumluca: Gülizar Saygın
Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız
BATMAN
Sason: Cuma Uçar
BİTLİS
Mutki: Tahir Bakır
Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal
BURDUR
Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce
BURSA
Osmangazi: Erkan Aydın
DİYARBAKIR
Eğil: Ahmet Aktay
Sur: Ramazan Eker
EDİRNE
Keşan: Şenol Yalı
ELAZIĞ
Alacakaya: Nazmi Gürbüz
Arıcak: Mustafa Coşkun
ERZİNCAN
Merkez Mercan: Fulya Ateşlenmek
ERZURUM
Karayazı: Mahmut Han Koçak
İspir: Nafiz Aydın
Tekman: Sebahattin Uludağ
Aziziye: Aydın Söylemez
Karaçoban: Bekir Yılan
Aşkale: Cemal Karausta
ESKİŞEHİR
Beylikova: Tolga Savaş
GİRESUN
Güce: Mehmet Salih Bahadır
Keşap: Murat Bıçakçı
HAKKARİ
Yüksekova Esendere: Mithat Baran
Şemdinli Derecik: Suat Yüksel
Yüksekova: Peruz Çamlı
Merkez: Metin Koparan
IĞDIR
Merkez Hoşhaber: Osman Toka
İSTANBUL
Adalar: Erdem Gül
Ataşehir:
Avcılar: Hüseyin Aksu
Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz:
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Cem Kara
Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
Fatih: Soner Özimer
Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
Güngören: İsmet Yaşar
Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
Kartal: Gökhan Yüksel
Pendik: Mehmet Salih Usta
Sancaktepe: Özgen Nama
Silivri: Özcan Işılar
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Halil Bozkurt
Şile: Ali Secaattin Güney
Şişli: Fidan Aslan Eroğlu
Tuzla: Salim Gürsoy
Ümraniye: Cafer Aktürk
Üsküdar: Ahmet Kılıç
Zeytinburnu: Adil Emecan
Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
Sarıyer: Şükrü Genç
İZMİR
Balçova: Mehmet Ali Çalkaya
Bayındır: Ufuk Sesli
Bergama: İdris Yavuzyılmaz
Beydağ: Feridun Yılmazlar
Bornova: Mustafa İduğ
Buca: Aydoğan Hepdemirgil
Büyükşehir: Mustafa Tunç Soyer
Çeşme: Ekrem Oran
Çiğli: Ali Engin
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Fatih Gürbüz
Gaziemir: Halil Arda
Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce
Karabağlar: Muhittin Selvitopu
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan
Karşıyaka: Cemil Tugay
Kemalpaşa: Rıdvan Karakayılı
Menderes: Mustafa Kayalar
Menemen: Serdar Aksoy
Narlıdere: Selim Utku Gümrükçü
Ödemiş: Mehmet Eriş
Seferihisar: Yelda Celiloğlu
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel
Torbalı: Ramazan İsmail Uygur
Urla: İbrahim Burak Oğuz
Bayraklı: Cevat Durak
Konak: Abdül Batur
KARAMAN
Sarıveliler: Muhitdin Türkan
Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy
KARS
Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ
KASTAMONU
Seydiler : Halit Cesur
KAYSERİ
Hacılar: Gülay Talaslı
Tomarza: Osman Koç
KIRIKKALE
Karakeçili: Salih Büyükkaya
Merkez: Mehmet Tuna Soykan
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk
KONYA
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan
KÜTAHYA
Çavdarhisar: Ali Okur
Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik
MANİSA
Soma: Abdullah Saka
MERSİN
Tarsus: Haluk Bozdoğan
Silifke: Mustafa Turgut
Mezitli: Neşet Tarhan
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Mut: Mehmet Saydam
Anamur: Durmuş Deniz
Bozyazı: Yüksel Kır
MUĞLA
Bodrum: Mehmet Kocadon
Fethiye: Ali Karaca
Marmaris: Muhammet Ali Acar
Seydikemer: İbrahim Ertürk
MUŞ
Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül
Hasköy: Nedret Paçal
NEVŞEHİR
Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz
ORDU
Gürgentepe: İsa Yazıcı
Ulubey: Kani Ergün
OSMANİYE
Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk
Düziçi Ellek: Nurettin Mart
RİZE
Merkez: Ayhan Akyüz
SAKARYA
Adapazarı: İsmail Kılıç
Pamukova: Hüseyin Eryiğit
SAMSUN
Atakum: Cemil Deveci
ŞANLIURFA
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Birecik: Hüseyin Kıran
ŞIRNAK
Uludere Şenoba: Sabri Babat
TRABZON
Sürmene: Kemal Küçükalli
VAN
İpekyolu: Sinan Solmaz
YOZGAT
Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy
Sorgun Doğankent: Ali Erciyas
Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman
Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran
Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik
ZONGULDAK
Ereğli: Halil Posbıyık
Merkez: Ali Uzun
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