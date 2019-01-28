CHP'de 18 Saatlik Parti Meclisi Sonrası İzmir Dahil 145 Aday Belli Oldu

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu.

KOCAOĞLU'NUN YERİNE ADAY GÖSTERİLDİ

CHP'de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adaylarındandı. Merakla beklenen illerin başında İzmir geliyordu. Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu önce aday olmayacağını açıklamış seçime sayılı günler kala ise yeniden adaylığını ilan etmişti. Bugün gerçekleştirilen kritik toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer gösterildi. Seferihisar Belediye Başkanı olan Soyer, önce MYK'dan sonra da PM'den geçer not alarak Aziz Kocaoğlu'nun yerine aday gösterildi.

SOYER'DEN İLK AÇIKLAMA

Soyer, ilk mesajını sosyal medya aracılığı ile verdi. Soyer, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı. Soyer, "Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" diye yazdı.

PARTİ SÖZCÜSÜ TORUN'DAN AÇIKLAMA

18 saat süren Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İstanbul'da 30 ilçe adayımızı belirledik. Bu zamanda toplamda 842 belediye başkan adayını açıkladık. Parti Meclisimizi tüm çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta kalan tüm belediye başkan adaylarımızı kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Torun'un yaptığı açıklamada açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:

AFYONKARAHİSAR

Şuhut: Ekrem Özsoy

Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas

Boldavin Özburun: Uğur Koç

İhsaniye: Tunay Türkmen

AĞRI

Doğubeyazıt: Fesih Maral

Patnos: Lokman Çetin

ANTALYA

Akseki: Mustafa Kavaşoğlu

Kumluca: Mustafa Köleoğlu

BALIKESİR

Ayvalık: Rahmi Gençer

Bandırma: Tolga Tosun

Erdek: Hüseyin Sarı

Altıeylül: Esin Balıbek

BARTIN

Ulus Kumluca: Gülizar Saygın

Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız

BATMAN

Sason: Cuma Uçar

BİTLİS

Mutki: Tahir Bakır

Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal

BURDUR

Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce

BURSA

Osmangazi: Erkan Aydın

DİYARBAKIR

Eğil: Ahmet Aktay

Sur: Ramazan Eker

EDİRNE

Keşan: Şenol Yalı

ELAZIĞ

Alacakaya: Nazmi Gürbüz

Arıcak: Mustafa Coşkun

ERZİNCAN

Merkez Mercan: Fulya Ateşlenmek

ERZURUM

Karayazı: Mahmut Han Koçak

İspir: Nafiz Aydın

Tekman: Sebahattin Uludağ

Aziziye: Aydın Söylemez

Karaçoban: Bekir Yılan

Aşkale: Cemal Karausta

ESKİŞEHİR

Beylikova: Tolga Savaş

GİRESUN

Güce: Mehmet Salih Bahadır

Keşap: Murat Bıçakçı

HAKKARİ

Yüksekova Esendere: Mithat Baran

Şemdinli Derecik: Suat Yüksel

Yüksekova: Peruz Çamlı

Merkez: Metin Koparan

IĞDIR

Merkez Hoşhaber: Osman Toka

İSTANBUL

Adalar: Erdem Gül

Ataşehir:

Avcılar: Hüseyin Aksu

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz:

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Silivri: Özcan Işılar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Halil Bozkurt

Şile: Ali Secaattin Güney

Şişli: Fidan Aslan Eroğlu

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu

Sarıyer: Şükrü Genç

İZMİR

Balçova: Mehmet Ali Çalkaya

Bayındır: Ufuk Sesli

Bergama: İdris Yavuzyılmaz

Beydağ: Feridun Yılmazlar

Bornova: Mustafa İduğ

Buca: Aydoğan Hepdemirgil

Büyükşehir: Mustafa Tunç Soyer

Çeşme: Ekrem Oran

Çiğli: Ali Engin

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Fatih Gürbüz

Gaziemir: Halil Arda

Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce

Karabağlar: Muhittin Selvitopu

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka: Cemil Tugay

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayılı

Menderes: Mustafa Kayalar

Menemen: Serdar Aksoy

Narlıdere: Selim Utku Gümrükçü

Ödemiş: Mehmet Eriş

Seferihisar: Yelda Celiloğlu

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel

Torbalı: Ramazan İsmail Uygur

Urla: İbrahim Burak Oğuz

Bayraklı: Cevat Durak

Konak: Abdül Batur

KARAMAN

Sarıveliler: Muhitdin Türkan

Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy

KARS

Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ

KASTAMONU

Seydiler : Halit Cesur

KAYSERİ

Hacılar: Gülay Talaslı

Tomarza: Osman Koç

KIRIKKALE

Karakeçili: Salih Büyükkaya

Merkez: Mehmet Tuna Soykan

Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk

KONYA

Çumra: Veli Harman

Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker

Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

Karatay: Mehmet Şeflek

Meram: Mehmet Gayretli

Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

KÜTAHYA

Çavdarhisar: Ali Okur

Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik

MANİSA

Soma: Abdullah Saka

MERSİN

Tarsus: Haluk Bozdoğan

Silifke: Mustafa Turgut

Mezitli: Neşet Tarhan

Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Mut: Mehmet Saydam

Anamur: Durmuş Deniz

Bozyazı: Yüksel Kır

MUĞLA

Bodrum: Mehmet Kocadon

Fethiye: Ali Karaca

Marmaris: Muhammet Ali Acar

Seydikemer: İbrahim Ertürk

MUŞ

Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik

Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül

Hasköy: Nedret Paçal

NEVŞEHİR

Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz

ORDU

Gürgentepe: İsa Yazıcı

Ulubey: Kani Ergün

OSMANİYE

Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk

Düziçi Ellek: Nurettin Mart

RİZE

Merkez: Ayhan Akyüz

SAKARYA

Adapazarı: İsmail Kılıç

Pamukova: Hüseyin Eryiğit

SAMSUN

Atakum: Cemil Deveci

ŞANLIURFA

Siverek: Fatih Mehmet Bucak

Birecik: Hüseyin Kıran

ŞIRNAK

Uludere Şenoba: Sabri Babat

TRABZON

Sürmene: Kemal Küçükalli

VAN

İpekyolu: Sinan Solmaz

YOZGAT

Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy

Sorgun Doğankent: Ali Erciyas

Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman

Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran

Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik

ZONGULDAK

Ereğli: Halil Posbıyık

Merkez: Ali Uzun