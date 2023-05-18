CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?

4 Mayıs 2023 seçimlerinde hüsran yaşayan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin seçim kampanyasını hazırlayan ve yürüten ajans ile geçtiğimiz gün yollar ayrılırken CHP Eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre CHP'nin 2. tur seçim kampanyası da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine devredilmişti.

KAMPANYADAN İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU SORUMLU OLACAK

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda büyük bir hezimet yaşayan CHP cephesinde ikinci tur için direksiyon değişikliği kararı verildi. Buna göre CHP'nin iki haftalık kampanya sürecinden iki isim sorumlu olacak; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu... İmamoğlu'nun seçim öncesi söylem üretme sürecinde birinci adam olacağı öğrenilirken Kaftancıoğlu'nun sandık güvenliği noktasında görevlendirildiği ortaya çıktı.

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KAMPANYA SORUMLUSU AKAN ABDULA İLE YOLLAR AYRILDI

28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi öncesi CHP'de yaprak dökümleri yaşanıyor. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu, şu ana kadar ki kampanyasını yürüten Akan Abdula ile yollarını ayırdı. Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur kampanyası için İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimler kampanyasını yürüten ekibinin Ankara'ya getirildiği de belirtildi.

ONURSAL ADIGÜZEL GÖREVDEN ALINMIŞTI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi CHP'nin şu ana kadar gerçekleştirdiği kampanya sürecinde önemli bir rol üstlenen isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de yer alıyordu. Adıgüzel, CHP'nin Mayıs seçimlerinde yaşadığı hüsranın faturasının kesildiği isimlerden oldu. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in görevden alınmasının ardından önümüzdeki kampanya sürecinde CHP'nin daha sert mesajlarla halkın önüne çıkması bekleniyor.

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TUNCAY ÖZKAN TOPUN AĞZINDA

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hüsran yaşayan CHP'de topun ağzındaki bir diğer ismin de Tuncay Özkan olduğu ifade ediliyor. Basın İşleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan kendisinin de görevden alınacağı iddialarını yalanladı. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre Özkan da önümüzdeki süreçte görevinden alınabilir.