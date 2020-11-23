CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve oğlunun test sonucu pozitif çıktı

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 55 yaşındaki Gökçel, durumunun iyi olduğunu ve süreci hafif geçirdiğini söyledi. Gökçel, Mersin’deki evinde karantina sürecine girdi.

''1O GÜN KARANTİNADAYIM''

Milletvekili Gökçel, yaptığı açıklamada, 19 Kasım Perşembe günü hafif bir burun akıntısı ve genizde yanma oluşması üzerine 20 Kasım Cuma günü Mersin Üniversitesinde Covid testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını anlattı. Oğlunun testinin de pozitif çıktığını dile getiren 55 yaşındaki Gökçel, “Filyasyon ekibi geldi ve evde ilaç tedavisi başlattılar. Şu anda karantinadayız. Karantina süreci 10 gün olacak. Ondan sonra seyrine göre bakacağız” dedi.

''DURUMUM İYİ''

Süreci oğluyla birlikte hafif geçirdiklerini vurgulayan Gökçel, “Şu an hafif bir baş ağrısı var. Kırgınlık da devam ediyor. Sıkıntı görünmüyor” diye konuştu.

Gökçel, eşi ve diğer çocuğu şehir dışında olduğu için korona virüsün onlara bulaşmadığını sözlerine ekledi.