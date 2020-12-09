CHP'de bir isim koronavirüse yenik düştü!

İstanbul ve Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Umur Kurtar yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

23 Kasım tarihinde koronavirüs testi yaptıran ve test sonucu pozitif çıkan Kurtar tedavi için hastaneye yatmıştı. CHP'li Kurtar, 30 Kasım'da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak son 3 gün nefes almakta çok zorlandığını belirterek dua istemişti.

VEFAT HABERİ CHP'LİLERİ YASA BOĞDU