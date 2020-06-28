CHP'de flaş gelişme! CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav: Kurultay mahkemelik olabilir!

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreteri Önder Sav, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mart'ta yapması planlanan fakat koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen ve 25-26 Temmuz arasında yapılması kararlaştırılan 37'nci Olağan Kurultayı'na dair yazılı açıklamada bulundu.

Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılacak kurultayın toplumun ve ülkenin genel sorunlarının ve parti tutumunun görüşülüp karara bağlanacağı en üst organ olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreteri Önder Sav, "Kurultay, ülkemizin, demokrasimizin ve toplumumuzun, çözümlerin konuşulup üretileceği çok önemli bir buluşmadır" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreteri Önder Sav, kurultayın yapılacağı yarı açık mekanın 4 bin kişilik olsa bile koronavirüs koşulları hesaplandığında ancak 900 kişinin yerleştirilebileceğini belirtti.

Sav açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önlü arkalı, sağlı sollu 1,5 metre aralıklarla kişilerin oturtulması zorunlu iken bunun kurultay üyeleri, güvenlik güçleri, görevliler ve basın mensuplarının toplamı hesaba katıldığında mekânın yetersizliği ve elverişsizliği ortadadır. Korkarız ki kurultayı illa yapacağız inatlaşması, hiç düşünmek istemediğimiz kurultay üyelerinin ciddi sağlık sorunlarını yaşaması gibi vahim sonuçları doğurmasın. Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nün 6-8-10 Temmuz'da yapılacak mezuniyet törenlerinde pandemi koşullarında aynı mekana ancak biner kişinin katılabileceği duyurusu da durumun vahamet ve ciddiyetini kanıtlamaktadır.

Bundan önceki 36'ncı Kurultay 3-4 Şubat 2018'de yapılmıştır. Aradan 2 yıl geçmiş 3'üncü yılın içine girilmiştir. Tüzüğümüze göre hukuken ve siyaseten 3-4 Şubat 2021 tarihine kadar kurultayı yapma olanağı ve zamanı vardır. Yarı açık bir mekânda Temmuz sıcağında 1370 kurultay delegesinden 400'e yakınının ve 600 civarında onur üyesi olan kurultay üyesinin katılamayacağı kurultay sakat, tartışmalı ve hiç temenni etmeyiz ama mahkemelik olabilecek bir kurultaydır. Kurultay sadece genel başkan, parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK ) ve beklenti içinde olan mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerlerini korumaları için elverişsiz koşullarda sadece seçime indirgeniyor ve ufak hesaplar öne çıkıyor ve maalesef kurultayın ertelenmesi düşünülmüyor."