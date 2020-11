CHP'de kriz! Mehmet Akif Hamzaçebi, Ünal Çeviköz'e sert çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi; partide Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde tekrar açılmasını desteklemediklerini belirtmesi üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda Çeviköz'e tepki gösterdi.

HAMZAÇEBİ'DEN ÇEVİKÖZ'E TEPKİ: "YABANCILARDAN ÇAĞRI BEKLEMEK ZÜLDÜR"

Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kapalı Maraş'ın kısmen de olsa açılması olumlu bir karardır. Türkiye'nin özgürlükçü demokrasi için yeterli tecrübesi ve kadroları vardır. Bunun için yabancılardan çağrı beklemek züldür"

ÜNAL ÇEVİKÖZ: "BİDEN'DAN BEKLENTİMİZ TÜRK DEMOKRASİSİ VURGUSU"

Cumhuriyet Halk Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) isimli düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı çevrimiçi düzenlenen panelinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Çeviköz; "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" ifadesini kullandı.

Çeviköz, KKTC'de kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde tekrar açılmasını desteklemediklerini, bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu savundu. Çeviköz, "Kapalı Maraş'ın uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi'nden geçen düzenleme ve kararlara uygun şekilde açılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı

Ünal Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" iddia etti ve bu olduğu takdirde Türkiye'nin F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına tekrar dahil edilmesinin beklenmesi gerektiğini savundu.

Çeviköz, Türkiye'nin Libya'ya silah ambargosunu içeren BM Güvenlik Konseyi kararına uymamakla eleştirildiğini savundu.

HAKAN BAYRAKÇI DA AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sonar Araştırma Şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı dün konuk olduğu canlı yayınlanan bir televizyon programında CHP’li Ahmet Ünal Çeviköz’ün ABD Başkanı seçilen Joe Biden’a gönderdiği mesajda “Beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu yapması” sözlerine sert çıkmıştı.

"SATILMIŞ SİZSİNİZ"

“Satılmış sizsiniz ulan.” diyerek Çeviköz'e tepki gösteren Bayrakçı, yayında "Türkiye’de yükselen iki değer var. Milliyetçilik ve Atatürkçülük. Bütün Türkiye’de yapılan araştırmalarda bu var. Araştırmalarda, sosyalistim ve solcuyum diyen yüzde 4,5 tüm Türkiye’de ya bu nasıl köşeli jetondur. Biden demiş ki bir çeşit darbeyle deviremedik. Muhalefetle birlikte devireceğiz diyor. Sorunca da az oy alıyorsanız. Türk milleti böyle diyorlar. Yok ya, sen bu millete bir şey diyemezsin, suçlayamazsın. Biden 'Muhalefetle bu siyasi iktidarı devireceğiz' dedi. Önceden tebrik ederler, sonra da CHP’li Ünal Çeviköz de mesaj yolluyor Biden’a şunu demesini bekliyor. Sana be, bize ne be, Biden Türkiye’yi sevmiyor. Biden kim kardeşim ya, bir konuşması var. Türkiye şunu yaptı bunu yaptı diyor. Kuzey Suriye’de Türkiye öyle bir şey yaptı ki seçilirsem bunun hesabını soracağım diyor. Tuh Allah belanı, CHP’ye rakip gerekmiyor. Kırılamaz bir rekoru kırdılar iktidarın aldığı oyun her zaman yarısını aldı." ifadelerini kullanmıştı.