Geçtiğimiz günlerde taciz skandalı ile çalkanan CHP'de bir skandal daha yaşandı. İddialara göre Babası CHP üyesi olan B.I., partinin Konya İl Başkanı olan Barış Bektaş'ın tacizine maruz kaldı.

Konuya ilişkin CHP genel merkeze mektup yazan B.I., mektubunda ramazan ayının son günlerinde İl Başkanı Barış Bektaş'ın kendisini arayıp, babasının başvurduğu yardım çekini alması için ve burs konusunu konuşmak için bürosuna davet ettiğini belirtti.

B.I., bir arkadaşıyla gittiği hukuk bürosunda Bektaş'ın; güzel olduğunu, akşamları bir yere takılıp takılmadığını ve erkek arkadaşı olup olmadığını sorgulamak için sorular sorduğunu belirtti. B.I., bu konulardan rahatsız olup kalkması üzerine Bektaş'ın saçını okşadığını öne sürdü. Mektuptaki taciz iddiası üzerine CHP Genel Başkanlığı disiplin soruşturması başlattı.

"İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASI"

Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bektaş,

''Demokratik yollarla sonuç almayacaklarını bilenler, toplum nezdinde kabul görmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklı muhalefetini ve iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemesini akamete uğratmak için organize iftira ve karalama kampanyası yürütmektedir'' dedi.

"ÇOCUKSU VE ALÇAKÇA"

2018 yılından itibaren il başkanlığı yaptığını hatırlatan Bektaş, ''Çocuksu ve alçakla yapılan bu iftira çamurunun ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne de şahsıma yapışmadığının bilinmesini isterim. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkıp, müfterilerin utancına şahit olacağım inancını taşımanın huzuru içindeyim'' ifadelerine yer verdi.

BARIŞ BEKTAŞ KİMDİR?

44 yaşındaki Barış Bektaş, 27 Kasım 1976 tarihinde, Konya, Seydişehir’de doğdu. İlkokulu Ortakaraören kasabasında, ortaokul ve liseyi Meram Anadolu Lisesi’nde tamamladı.1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.Avukatlık stajını 22.23.24. dönem CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın yanında yaptı.Askerliğini Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesinde Askeri Hakimlik yaparak tamamladı.2002 yılında Konya Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı.Kurucu üyesi olduğu Demokrat Hukukçular Derneği yöneticiliği ve hemşehri derneği başkanlığı yaptı.

2 dönem Selçuklu İlçe Başkanlığı, 35.Olağan Kurultay’da Tüzük Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

13 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı’na seçildi.Evli ve üç erkek çocuk babası olup, Konya’da serbest avukat olarak çalışmaktadır.