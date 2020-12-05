CHP'deki skandal sonrası tacizde bulunduğu iddia edilen Murat Poyraz hala görevde!

Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın "Sana yardım edeceğim" diyerek çağırdığını ve ofisinde tecavüze kalkıştığını iddia eden mağdur kadın dün yaşadıklarını anlatmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi, genç kadına tecavüz girişiminde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın hakkında işlem ya da herhangi bir açıklama yapmadı.

Ümraniye ilçe teşkilatında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan tecavüz olayı sonrası Avcılar, Maltepe, Pendik ve Esenler'de de benzer olaylar yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan mide bulandıran olayların ardından CHP'nin Sultangazi ilçe teşkilatında yaşanan tecavüz girişimi Türkiye'nin gündemine düşmüştü.

MURAT POYRAZ HALA GÖREVDE!

Taciz ve tecavüz iddialarına kayıtsız kalan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Murat Poyraz için hala harekete geçmedi.

Murat Poyraz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin internet sitesinde hala Sultangazi İlçe Başkanı olarak görülüyor.

MURAT POYRAZ'IN CANAN KAFTANCIOĞLU İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI

Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın geçtiğimiz yaz, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Murat Poyraz'ın paylaşımında şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası! Yanlış anlaşılmasın. Dosyada Cinayet yok, çocuklara taciz, tecavüz yok. Kara para yok, yolsuzluk, hırsızlık, evrakta sahtecilik yok. Üstelik diploması yokken var demiyor. Dosyada sadece tweet var evet sadece tweet."

CHP GENEL MERKEZİ OLAYA KAYITSIZ KALDI!

Cumhuriyet Halk Partisi merkezi yönetimi de tacizci yöneticileri hakkında ne işlem yaptı ne de taciz olayları ve iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada bulundu.

MAĞDUR GENÇ KADININ AÇIKLAMASI

Mağdur kadının iddiasına göre, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, kendisinden yardım isteyen genç kadının eşinden ayrı yaşadığını ve bir başkasından hamile kaldığını öğrenince tacize başladı.

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz ile tanıştırıldığını belirten mağdur kadın, "Odasına girdik 'Senin için elimden geleni yapacağım' dedi. Numaramı kendisine verdim, o da bana telefon numarasını verdi. Benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ben onu anlatınca bu sefer onu koz mu bildi kendine bilemiyorum. Bunu kullanmaya başladı. Kötü gözle bakmaya başladı" dedi.

YARDIM İÇİN ÇAĞIRDI TACİZ ETTİ!

Genç kadın birisiyle ilişkiye girdiğini ve hamile kaldığını bunu CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın öğrendiğini ve kendisine kürtaj olması için ilçe başkanının yardımcı olduğunu, kürtaj olduktan sonra yanına gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Hastanesi'nde onun yardımıyla kürtaj oldum. Kısa bir süre sonra iş için beni Gazideki emlakçı ofisine çağırdı. O gün ilk yaklaşımında orada bulundu. Zorla beni öpmeye kalktı ve öptü de. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı. Sahip olmak için çağırmıştı. Ben ona baba diye hitap ediyordum. Geceleri son dönemde bana 'aşkım' diye yazmaya başlamıştı."

GENÇ KADINI DÖVEREK TEHDİT ETTİ!

Genç kadının yaşananları anlatmasından korkan Poyraz bir süre sonra genç kadını tehdit etmeye başladı. Hatta bir parti toplantısında rastladığında konuşur korkusuyla kendisini darp ettiğini iddia eden genç kadın, "Beni parti toplantısında itti ve çenemi sıktı" dedi.

SUSMASI İÇİN PARA GETİRDİ

Poyraz'ın oğlu tarafından da darp edildiğini ifade eden genç kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'ın susması için bir aracıyla Küçükköy'de kendisine 2 bin 500 lira para getirdiğini ayrıca eşiyle birlikte bir kafede kendisiyle buluşup konuşmak istediğini beyan ettiğini ileri sürdü.

Mağdur kadın, "Kafeye gittiğimde Gazi'den 10-15 kişilik adamlarını yollayıp üstüme saldı. Telefon açtım, şu an gitmezseniz 155'i arayacağım deyince kaçtılar" diyerek kurtulduğunu açıkladı.

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ÜMRANİYE'DEKİ SKANDAL

Öte yandan 20 yaşındaki genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanan eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. tam yedi ay görevde kaldı ve geçtiğimiz Ağustos'ta istifa etmek zorunda kaldı.

MURAT POYRAZ KİMDİR?

Murat Poyraz, Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı'dır.

Murat Poyraz göreve geldiğinde "Şahsım adına bu görevi onur ve gururla taşıyacağımı ve ömrüm boyunca benim için çok büyük bir yer tutacağına inanıyorum. Eski Yönetim Kurulunun çalışmalarını arkadaşlarımla daha ileriye götürmeye çalışacağız. Bu aile içerisindeki hizmet yarışıdır. Eski başkanım ve yönetimdeki arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Bu seçimin kazananı kaybedeni olduğuna inanmıyorum. Kazanan her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.