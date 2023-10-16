CHP'den ihraç edilmişti? Özgür Özel'den çok dikkat çekici Tanju Özcan açıklaması!

GENÇ KADRO MESAJI

Parti yönetiminde genç kadrolara ihtiyaç duyulduğunu belirten Özel, "Gencecik kadrolarla, daha çok kadınlar, daha çok gençler ve bakıldığında genç milletvekilleri, genç parti meclis üyeleriyle, parti meclisine ve yönetim kademelerine bakıldığında, örgütün kendini göreceği ve her birinin aktif birer vekil olduğu, MYK'sinin, parti meclisinin, il başkanının, ilçe başkanının, milletvekilinin aktif birer figür olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerde herkesle konuşan, hep birlikte çalışan bir örgüte dönüştüğü süreci örgütlemek durumundayız."