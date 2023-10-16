CHP'den ihraç edilmişti? Özgür Özel'den çok dikkat çekici Tanju Özcan açıklaması!

4-5 Kasımda Yapılacak olan CHP kongresinde genel başkanlığa aday olan Özgür Özel CHP'den ihraç edilen Bolu belediye başkanı Tanju Özcan için sorulan bir soruya çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu

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CHP'den ihraç edilmişti? Özgür Özel'den çok dikkat çekici Tanju Özcan açıklaması! 1

ÖZGÜR ÖZELDEN ÇOK KONUŞULACAK TANJU ÖZCAN AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Düzce il kongresine katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP'de kadro hareketi başlattıklarını söyledi. Özel, CHP'nin herkesi kucaklayan anlayışla hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, meclis dışında kalanlar da dahil tüm partilere ve sandık başına gitmeyenlere de dokunan siyasetin hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP'den ihraç edilmişti? Özgür Özel'den çok dikkat çekici Tanju Özcan açıklaması! 2

GENÇ KADRO MESAJI

Parti yönetiminde genç kadrolara ihtiyaç duyulduğunu belirten Özel, "Gencecik kadrolarla, daha çok kadınlar, daha çok gençler ve bakıldığında genç milletvekilleri, genç parti meclis üyeleriyle, parti meclisine ve yönetim kademelerine bakıldığında, örgütün kendini göreceği ve her birinin aktif birer vekil olduğu, MYK'sinin, parti meclisinin, il başkanının, ilçe başkanının, milletvekilinin aktif birer figür olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerde herkesle konuşan, hep birlikte çalışan bir örgüte dönüştüğü süreci örgütlemek durumundayız."

CHP'den ihraç edilmişti? Özgür Özel'den çok dikkat çekici Tanju Özcan açıklaması! 3

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TANJU ÖZCAN AÇIKLAMASI

Konuşmasının ardından kongre salonundan ayrılan Özel, çıkışta bir vatandaşın, CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a haklarının geri verilip verilmeyeceği sorusuna, "Tanju benim arkadaşım, kardeşim. Parti Meclisi verecek kararı. 5 Kasım'da seçilecek Meclis karar verecek. Bana kalsa ben Tanju'yu evimde yatırırım, Tanju bizim kardeşimiz ama Parti Meclisinin vereceği bir karara genel başkanın bir şey söylemesi doğru değil." yanıtını verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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