KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
CHP'den ihraç edilmişti? Özgür Özel'den çok dikkat çekici Tanju Özcan açıklaması!
4-5 Kasımda Yapılacak olan CHP kongresinde genel başkanlığa aday olan Özgür Özel CHP'den ihraç edilen Bolu belediye başkanı Tanju Özcan için sorulan bir soruya çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 16 Ekim Pazartesi güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Yorumlananlar
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde