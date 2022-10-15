CHP'den sonra İYİ Parti de ABD'ye gidiyor! Bakın neden gidiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bu kez de İYİ Parti heyeti ABD'ye gidecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP'den sonra İYİ Parti de ABD'ye gidiyor! Bakın neden gidiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin zamanlaması kamuoyunda gündem olmayı sürdürürken İYİ Parti'den çarpıcı bir hamle geldi. Milliyet'in haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyet, burada düşünce kuruluşları ve muhataplarıyla görüşecek.

Daha önce ABD'ye ziyaretler yaptıklarını anımsatan Erozan, planlanan bu ziyaretin koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde yapılabildiğini ifade etti.

CHP'den sonra İYİ Parti'de ABD'ye gidiyor! Bakın neden gidiyorlar

CHP'NİN ZİYARETİYLE BAĞLANTILI MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sonrası bu ziyaretin gerçekleşmesi hakkında yorum yapan Erozan, iki ziyaret arasında bağlantı olmadığını ifade ederek, "Tamamen tesadüf” dedi.

"BİDEN İLE GÖRÜŞMEYECEĞİZ"

ABD’de hangi muhataplarla ve neleri görüşeceklerine ilişkin soruya yanıt veren Erozan “Biden ile görüşmeyeceğiz, herkes emin olsun” diye esprili yanıt verdi. Erozan, “Bu ziyaretimizin amacı Türkiye ile ABD ilişkilerinin müstakbel iktidarımızda daha sağlıklı yürütülmesine yöneliktir” diye konuştu.

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