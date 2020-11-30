'CHPli 20 vekil Sarıgül'ün partisi olan Türkiye Değişim Partisi'ne geçecek' iddialarına ilişkin ilk açıklama

Türkiye Değişim Hareketi kurucusu Mustafa Sarıgül parti kurma hazırlıklarına hız verdi. Aralık ayında kurulması beklenen partide Sarıgül'ün ekibi belli olurken, bugün medyada Sarıgül'ün partisine 20 CHP'li vekilin katılacağı iddiası büyük yankı uyandırdı. Sarıgül cephesinden konuya ilişkin ilk açıklama Türkiye Değişim Hareketi Genel Sekreteri Hasan Aydın'dan geldi.

"İLGİLENENLER VAR FAKAT BİZİM BÖYLE BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

Sabah'a yaptığı açıklamada, partiyle ilgilenenlerin olduğunu fakat kendilerinin böyle bir çalışması olmadığını belirten Aydın, bazı milletvekillerinin kendilerini aradığını ve görüştüklerini de belirterek,

"Bize her yerden talep var ilgi var. Bu milletvekilleri için de geçerli. Ama bizim böyle bir çalışmamız yok. Biz yüzümüzü biraz millete döndük. Biz herkese elbette sıcak bakarız, olumlu bakarız ama oradan başlayan bir çizgiye de uygun bulmuyoruz. Biz milletvekilleri ile değil de, millet ile yola çıkmanın esas olduğu bir başarıyı kayda geçireceksek ancak öyle yapabiliriz. Böyle bir çalışmamız yok. Bizimle ilgilenenler var ama bizim böyle bir çalışmamız yok." şeklinde konuştu.

ŞURADAN ŞU KADAR VEKİL KOPARALIM GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Türkiye Değişim Partisi'ne sadece CHP kanadından değil her kesimden ilginin bulunduğu belirten Aydın, "Bizi arayan herkes de size gelelim demiyor elbette. Çizginiz nasıl, neler yapıyorsunuz, ortaya çıksın ciddi şekilde değerlendireceğiz diyen arkadaşlar var. Yani ben buradan bıktım, yeter artık, sizde de iyi bir dinamizm diyenler var. Çeşitli ilgiler var. Bize müracaat var demek, gayri ciddi olur. Hiçbir vekil telefonu açıp da yeni kurulan partiye ben geliyorum demez zaten. İlgi var ama." şeklinde konuştu.

"Bugün çıkan haber gerçek dışı." diyerek bir kez daha haberi yalanlayan Aydın şöyle konuştu:

"Bizim milletvekilleri ile 'gelin bize katılın, grup kuralım' gibi bir çalışmamız söz konusu değil. Ama milletvekilleri ile görüşüyoruz. milletvekilleri bizi arıyor, biz onları arıyoruz. İletişimimiz, diyaloğumuz var. Ama şuradan şu kadar milletvekili koparalım gibi bir düşüncemiz yok."