CHP'li Aksünger, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almak isterken rezil oldu!

Cumhuriyet Halk Partili Erdal Aksünger, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İBB'nin 'havuzdan fatura ödeme' çağrısı sonucu 4,5 saatte 1,45 milyarlık fatura ödenmiş" ifadesini kullanarak Milli Dayanışma Kampanyası’nda toplanan miktarla kıyaslamada bulundu. Paylaşımının ardından başka bir paylaşımda daha bulunan Aksünger "milyarlık" kelimesi "milyon olacak" diyerek çark etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na şimdiye kadar 1 milyar 910 milyon lira bağış yapıldı.

CHP, MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NI HAMEZEMEDİ

'Milli Dayanışma Kampanyası'nı hazmedemeyen CHP, Türkiye'nin virüsle mücadelesini baltalamak için yalan üstüne yalan söyledi.

CHP'Lİ AKSÜNGER'DEN 'MİLYARLIK' YALAN

CHP'nin yalanlarına bir yenisini CHP Parti Meclis üyesi Erdal Aksünger ekledi. Aksünger, CHP'li İBB'nin 'askıda fatura' uygulaması üzerinden yalan bir paylaşım yaparak 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirmek istedi.

Aksünger, Twitter'dan yaptığı paylaşımla "İBB'nin 'havuzdan fatura ödeme' çağrısı sonucu 4,5 saatte 1,45 milyarlık fatura ödenmiş. Erdoğan topu-tüfeği devreye sokmasına rağmen 1 ayda 1,91 milyar topladı!! Siz halka yetemediniz ama halk kendine yetiyor." iddialarında bulundu.