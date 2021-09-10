CHP'li Aytuğ Atıcı'dan siyaset gündemini ısıtacak açıklama: Millet İttifakı bozulabilir, bir ideolojik ayrılık zaten var

Millet İttifakında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmamasına karşın vaatler sunması ve bu vaatlerin ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın yaptığı çıkış siyaseti ısıtırken ittifakta çatlak olduğu konuşulmaya başlanırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 26. Dönem Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Artı TV'de katıldığı Detay programında Cumhur ve Millet İttifakları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"TABİİ Kİ BOZULABİLİR"

Millet İttifakı'nın bozulabileceğini ifade eden Atıcı, Cumhur İttifakı'nda ise ayrılık olmayacağını ifade etti. Aytuğ Atıcı, "Millet ittifakı bozulur mu? Tabii bozulur. Niye bozulmasın. Bir ideolojik ayrılık zaten var, eğer gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabii ki bozulabilir. Cumhur ittifakında akıllıca bir yaklaşım göstereceklerse bir ayrılık olmaz. Eğer ayrılık olacaksa da yerine birini ikame etmeleri gerekir." dedi.

İYİ PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NA GİREBİLİR Mİ?

Sözlerini sürdüren Aytuğ Atıcı, "Cumhur İttifakına girmesi imkansız olan tek parti vardır, CHP’dir. Bir tek parti vardır. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman ‘ Millet İttifakına, tıpkı MHP - AKP ilişkisinde olduğu gibi körü körüne bağlı değiliz. Biz akılımızla hareket ederiz. Eğer ittifak İyi Parti ve ülkenin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.’ mesajları veriyor. Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Çünkü aslında CHP ile Saadet Partisi'nin bir ideolojik birliktelik yapması imkansız. MHP ile de ideolojik birliktelik yapması imkansız. Ancak bazı ortak hassasiyetler olabilir. En birinci hassasiyette Türkiye'dir. Türkiye eğer bir uçuruma götürülüyorsa dini, parayı, ulusal değerlerimizi kullanarak. O zaman ideolojik olarak birbirine benzemeyen partiler daha büyük bir tehlikeyi bertaraf etmek üzere bir araya gelebilir. " değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDAN KOPMA İHTİMALİ DÜŞÜKTÜR"

Cumhur İttifakı hakkında da değerlendirmede bulunan Aytuğ Atıcı şunları kaydetti:

" Fakat AK Parti’nin MHP ile yaptığı ittifakta durum böyle değil. Orada ideolojik birliktelik var, yok değil. Birbirlerine benziyorlar. O yüzden kopma ihtimali düşüktür."