CHP'li Başkan: Kardeşimizdir diyerek HDP’yi yurtsever ve devrimci ilan etti



Cumhuriyet Halk Partisi Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın HDP’li Diyarbakır, Mardin, Van belediye başkanlarının görevden alınması üzerine yaptığı açıklamalar CHP içinde tartışma yarattı.

İlçe yöneticileri Yılmaz’a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

HDP Gebze; belediye başkanlarının görevden alınmasını ilçe başkanlığında düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti.

Açıklamaya destek için katılan CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz yaptığı açıklamada HDP’yi yurtsever ve devrimci ilan etti, “HDP bizim kardeş partimizdir” dedi. Yılmaz’ın açıklamaları CHP’yi ikiye böldü. Bazı yöneticilerin Yılmaz’a destek verdiği öğrenilirken CHP İlçe Bilişim Sorumlusu Canan Türk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Yılmaz’a tepki gösterdi.

İlçe yöneticileri Dilek Tat, Ali Haydar Araz, Tayfun Akçay ve belediye meclis üyesi Cavit Kapoğlu’nun da destek verdiği açıklamada “Siyaset yaptığınız yer CHP ise ona göre hareket ediniz, yok başka ise o zaman bir zahmet siyaset yaptığınız kulvarları değiştiriniz” denildi. Aydınlık’ın ulaştığı Canan Türk, basına açıklama yapmayacağını söyledi. Türk’ün sosyal medyadan paylaştığı açıklama şu şekilde:

‘KULVARLARINIZI DEĞİŞTİRİN’

“Cumhuriyet Halk Partisi; Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenlerindir. Yolundan sapmadan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni hayal olarak değil gerçek olarak yaşamak ve yaşatmak isteyenlerin partisidir.

“Bizlerin herhangi bir partinin seçmenleri ile bir sorunu yok, bizim bu ülkede yaşayıp, bu ülkenin ekmeğini yiyip, vatan hainliği yapanlarla, teröre alkış tutanlarla sorunu var. Siyaset yaptığınız yer Cumhuriyet Halk Partisi ise ona göre hareket ediniz, yok başka ise o zaman bir zahmet siyaset yaptığınız kulvarları değiştiriniz.

“Bizler; siyasi ahlak anlayışımızı, bize Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet eden, Cumhuriyet Halk Partisi’ni bizlere bırakan Ulu Önder Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik. Sizlerin tavırları, söylemleri bize emanet edilen değerlere zarar vermeye başladığında sizlerin de karşısında olmaktan onur duyacağımızı şahsım adına bildirmek isterim.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunan, demokratik ve laik bir ülke inancı ile Atatürk’ün izinden giden, vatan uğruna gözünü dahi kırpmadan canını ortaya koyan, Nutuk’u okuyup kavrayan, sözde değil özde Cumhuriyetçi, Atatürkçüolan benim kardeşimdir, ötesi değil.”