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  3. CHP'li Başkan Polat'tan koronavirüs partisi büyük tepki çekti

CHP'li Başkan Polat'tan koronavirüs partisi büyük tepki çekti

CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın düzenlediği iddia edilen sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence büyük tepki çekti. Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği dönemde böyle bir eğlencenin yapılması tepkilere yol açtı.

CHP'li Başkan Polat'tan koronavirüs partisi büyük tepki çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakaların artışa geçtiğini duyurmasına rağmen CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın düzenlediği öne sürülen koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çekilen görüntülerde onlarca insan yan yana ve maskesiz eğlenirken görüntülendi. Eğlenceyi Mehmet Polat'ın düzenlediği iddia edildi. 

Sosyal medyada yayılan görüntülerin kimin paylaştığı belirsiz olmasına karşın kullanıcılar partiyi Polat'ın düzenlediğini belirtti. 

''KORONAVİRÜS PARTİSİ''

Tedbirlerin umursanmadığı görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından ''CHP'li başkan koronavirüs partisi düzenlemiş'' yorumu yapılarak paylaşıldı.

Öte yandan Polat, konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

 

 

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