CHP'li başkanların yolsuzluk kavgası, "Ne çaldıklarını biliyorum, nasıl zenginleştiğini açıkla"

Aydın'ın, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, bir süre önce bağlı olduğu Büyükşehir Belediyesi için "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 Milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasında bulundu. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da partisinin Nazilli İlçe Kongresinde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı hedef aldı.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI DA BANA İFTİRA ATMIŞ. NAMERTSİNİZ İSPATLAMAZSANIZ"

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre kongrede konuşan Özlem Çerçioğlu şunları söyledi:

"Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de.

Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli.

"DÜĞÜNÜNDEN KALDI, HANIMIN ÇIKININDAYDI BİLMEM NEYDİ"

Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz. Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın."

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"TENCERE DİBİN KARA, SENİNKİ BENDEN KARA"

İki CHP'li belediyenin birbirlerini yolsuzlukla suçlaması ise "Tencere dibin kara, seninki benden kara" atasözünü hatırlattı.