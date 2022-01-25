CHP'li Bekaroğlu İmamoğlu yüzünden AK Parti'li vekilden özür dilemek zorunda kaldı

İstanbul kar altında kaldığı esnada balıkçıda görüntülenen Ekrem İmamoğlu'na; AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya tepki gösterdi.

Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz." dedi.

Yaptığı bu paylaşımın ardından Kaya muhalif kesim tarafından hedef tahtasına kondu. Fotoğrafın komplı olduğunu öne süren kişiler, Kaya'yı topa tuttular.

İmamoğlu zaman sonra fotoğrafın doğru olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından çok az sayıda insan geri adım attı ve özür diledi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Kaya'yı yalancılıkla suçlayanlar arasında CHP'li eski milletvekili Mehmet Bekaroğlu da vardı. Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış." paylaşımını yaptı.

BU SAATE KADAR BİR AÇIKLAMA YAPILMALIYDI

Bekaroğlu paylaşımın diğer kısmında "Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey’in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi." ifadelerine yer verdi.