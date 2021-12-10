CHP'li belediye bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı! Mahalleli perişan: Bunlara memleketi ver, komple satarlar!

Adana'nın Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nin Adana-Tarsus kara yoluna bağlantısı 100 metre olan giriş yolu sağ ve sol kısmındaki arsanın sahibi olan özel şirkete satıldı.

Mahalleli 4 sene yolu kullanabildi fakat Ekim ayında arsaya, arıtma tesisi inşaatı başlatıldı ve yola moloz döküldü. Mahalleli yolun kapanması sebebiyle 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyor.

Zeytinli Mahallesi Muhtarı Cevdet Koç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu bağlantı yolunun parsellere dahil edilip satılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Belediyede satışı yapan kişilerin yargılanması gerektiğini belirten Koç, "Belediyenin çok büyük bir hatası var. Belediyenin görevi yol açmaktır. Yol kapatmak değil. Belediyenin bu sorunu ivedi şekilde çözmesi gerekiyor. Daha önce hiçbir belediyenin yol sattığını duymadım" ifade etti.

MAHALLELİNİN TAMAMI MAĞDUR!

Zeytinli Mahallesi Muhtarı Cevdet Koç, mahallenin tamamının mağdur olduğunu söyledi.

Koç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahallemizin 4 kilometre gerisinde ve 3 kilometre ilerisinde başka bir giriş yolu var. Adana'dan gelenler 4 kilometre fazla yol giderek evlerine ulaşabiliyor. Herkes çok zor durumda. Mahallemize girebilmek için ana yoldan 100 metre gitmek yerine 4 kilometre yol gidiyoruz. Navigasyon üzerinden geldiğiniz zaman sizi kapanan yola yönlendiriyor. Bu durumdan dolayı mahallemizde sağlık problemi yaşandığında ambulans mahalleyi bulamıyor. Bu da hastamıza geç müdahale edilmesine neden oluyor. Buradan valimize, milletvekillerimize ve belediye başkanımıza sesleniyorum, buraya bir çare bulunsun. Mahalleli olarak zor durumdayız" diye konuştu.

MAHALELİ İSYAN ETTİ

Mahalleli Tamer Ulular ise, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle aktardı:

"Öğrencilerimiz yol kapalı olduğu için velileri olmadan gidip gelemiyor. 3 kilometrelik başka bir yol var ancak orada metruk binalar var. Kimliği belirsiz kişiler oraları kullanıyor. Güvenli bir yer değil. Mahallemize yeni yol açmadan eski yolumuzu iptal ettiler. 21'inci yüzyılda bu sorunları yaşıyoruz'

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI MAHALLEYE GİREMİYOR

Toplu taşıma araçlarının da mahalleye girmediğini anlatan Hülya Albayrak ise, "Dolmuş ve belediye otobüsleri yol kapalı olduğu için mahalleye girmiyor. Çok mağdur durumdayız. Öğrencilerimiz okula giderken zorlanıyor" dedi.

SEYHAN BELEDİYESİ'NE SERT ELEŞTİRİ

Öte yandan basında yer alan haberler sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı Seyhan Belediyesi'ni eleştirdi. Adana Seyhan'da CHP'li belediye yolu satmasının skandal olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bunlara memleketi ver, komple satar" gibi yorumlarda bulundu.