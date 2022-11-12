CHP'li belediye başkanının korumaları dehşet saçtı! Vatandaşa yapmadıklarını bırakmadılar

CHP'li Tarsus Belediyesinde kentsel dönüşüm için toplantı yapıldı. Toplantı sırasında bir vatandaş yapılan yanlışları diğer vatandaşların bildiğini ifade etti.

Bunun üzerine Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Böyle bir suçlama yaptığınız anda dışarı çıkarsınız. Ben buraya her şeyin bilgisini vermeye geldim." ifadesini kullandıktan sonra korumalarına talimat vererek, "Şu arkadaşı dışarı çıkarın" dedi.

SALONUN ORTASINDA SALDIRDILAR

Şahıs dışarı çıkmayınca korumalar, salonun ortasında saldırdı. Arbede sonrası dışarı çıkarılan vatandaş, yine darp edildi.Tüm bunlar yaşanırken diğer vatandaşların salonda tutulduğu ve dışarı çıkmalarının engellendiği öne sürüldü.

Haberin Devamı

YÜZÜNDE YARALAR OLUŞTU

Aldığı darbeler sonucu yüzünde yaralar oluşan ve her yeri kan olan vatandaş yaşadıklarını anlattı. Yüzünde büyük yaralar oluşan ve her yeri kan içinde kalan vatandaş açıklamalarda bulundu.

Darp edilen vatandaş şunları söyledi: "Cumartesi günü toplantı salonuna çağrıldım. Başkanın sorularına cevap veriyordum, o esnada arbede çıktı. Arbede içinde kendimi de buldum. Vatandaşlar orada dedi ki, 'Başkanım müdahale edin. Arbede çıkmasın.' Başkan olanlara müsamaha gösterdi. Vatandaşı salonda tuttular. Bizi dışarıya çıkardılar. Biz darp edilirken vatandaş müdahale etmesin diye onları salonda tuttular. Belediye Başkanı meclisi terk etti, kaçtı. Müdahale edeceğine, milleti durduracağına tam tersi izin verdi."