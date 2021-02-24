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  3. CHP'li belediyeler iş yapamaz hale geldi! Grev kararına Avcılar Belediyesi de katıldı

CHP'li belediyeler iş yapamaz hale geldi! Grev kararına Avcılar Belediyesi de katıldı

CHP'li Avcılar Belediyesi ile işçilerin bağlı bulunduğu sendika arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmasının ardından işçiler grev kararı aldı. Kararın ardından işçiler çalışmayınca sokaklar çöp yığınına döndü.

CHP'li belediyeler iş yapamaz hale geldi! Grev kararına Avcılar Belediyesi de katıldı

İstanbul'da CHP yönetimindeki çeşitli belediyelerde süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmadığı için grev başlatan Bakırköy, Kartal, Ataşehir ve Maltepe belediyelerindeki işçilerin arasına Avcılar Belediyesi işçileri de katıldı.

Belediye başkanları, işçilerin uğradıkları haksızlıkların giderilmesini ve daha iyi şartlar altında toplu iş sözleşmesine imza atma isteklerini geri çevirdi.

Bu durumdan ise sadece işçiler ve ailelerinin dışında diğer vatandaşlar da etkilendi. 

CHP'li belediyelerde art arda grev kararı

SOKAKLARDA ÇÖPLER BİRİKTİ

Birçok ilçede yapılan grevler neticesinde toplanmayan çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle korona virüsü döneminde çöplerin toplanmaması ve belediye işlerinin aksaması vatandaşları rahatsız etti.

CHP'li belediyelerde art arda grev kararıCHP'li belediyelerde art arda grev kararı

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