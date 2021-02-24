CHP'li belediyeler iş yapamaz hale geldi! Grev kararına Avcılar Belediyesi de katıldı

İstanbul'da CHP yönetimindeki çeşitli belediyelerde süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmadığı için grev başlatan Bakırköy, Kartal, Ataşehir ve Maltepe belediyelerindeki işçilerin arasına Avcılar Belediyesi işçileri de katıldı.

Belediye başkanları, işçilerin uğradıkları haksızlıkların giderilmesini ve daha iyi şartlar altında toplu iş sözleşmesine imza atma isteklerini geri çevirdi.

Bu durumdan ise sadece işçiler ve ailelerinin dışında diğer vatandaşlar da etkilendi.

SOKAKLARDA ÇÖPLER BİRİKTİ

Birçok ilçede yapılan grevler neticesinde toplanmayan çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle korona virüsü döneminde çöplerin toplanmaması ve belediye işlerinin aksaması vatandaşları rahatsız etti.