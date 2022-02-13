CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve danışmanından milyonluk rant! Arazilerini ucuza satan halk yeni fiyatını görünce şaştı kaldı!

Polis tarafından başlatılan rüşvet operasyonları sonucunda CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin danışmanı Selçuk Erdağı tutuklanmıştı. Bilecik'in Pelitözü mahallesinde yapılan rant ile de gündeme gelen ve geçen sene ortaya çıkarılan gerçek ile karşı karşıya kalan başkan ve danışmanının o vurgunu hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı. Kendi yakınları üzerinden imar ve rant ile haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

İMARA AÇILACAĞI DUYURULMADI

Bilecik'in en değerli bölgelerinden olan Pelitözü ile göl çevresini imara açmayı planlayan Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı, gerekli evrakların tamamlanmasının ardından harekete geçti. Bölgenin imara açılacağı kimse tarafından bilinmezken işleri sessiz sedasız yürüten başkan ve danışmanı, yakınları vasıtasıyla bölgedeki vatandaşla pazarlıklarını sürdürdü.

YAKINLARI ÜZERİNDEN SATIN ALDILAR

CHP'li Semih Şahin babası, amcası ve iki yakın akrabasının üzerine, Selçuk Erdağı'nın da öğrenci olan oğlu Ege Erdağı ve belediyede kendisine danışmanlık yapan Hasan S.'nin amcası üzerinden onlarca dönüm araziyi ederinin oldukça altından fiyatlarla satın aldığı ortaya çıktı.

DEĞERİ KAT KAT ARTTI

Kentin en değerli yerlerini akrabaları üzerinden parsel parsel satın alan ikili, köylülere arazinin dönümüne yaklaşık olarak 35 bin lira gibi oldukça düşük bir ücret ödeyerek onlarca dönüm satın aldı. Sonrasında ise bölgeyi imara çıkararak alınan dönümlerin her biri 250 bin liraya çıkarıldı.

DANIŞMANI DA CEBİNİ DOLDURDU

Yakınları üzerine arazi satın alan Başkan Şahin, araziyi benzinlik alanı olarak değiştirdi. İmara açılmasının ardından değeri 250 bin liraya çıkan arazi dönümü ticaret amaçlı satışa hazırlandığı için yaklaşık 600 bin liralık dudak uçuklatan fiyatlara çıktı.

Başkan Semih Şahin'in tutuklu danışmanı Selçuk Erdağı'nın yakınlarının üzerine aldığı toplam 19 dönümlük arazinin de yapılan imar plan değişikliği ve inşaat izninin 5 kata çıkarılması çalışmalarının ardından yine dönümü 600 bin liraya çıkan fiyatları bulduğu öğrenildi.