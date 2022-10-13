CHP'li Burak Erbay'dan tepki çeken hareket! Çekiçle cep telefonunu kırdı

1 Ekim itibarıyla çalışmalarına başlayan TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Genel Kurulun en önemli gündem maddesi ise tartışma konusu olan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için görüşmelere devam ediliyor.

Bu kapsamda teklifin görüşmeleri sırasında kürsüye çıkarak söz alan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin özellikle gençleri ilgilendirdiğini belirtti.

"TELEFONLARINIZI KIRIP ATABİLİRSİNİZ"

İlk defa oy kullanacak olan 18-19-20 yaşındaki seçmenlere seslenen Burak , "İstediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz." dedi.

Haberin Devamı

ÇEKİÇLE CEP TELEFONUNU KIRDI

Erbay daha sonra yanında getirdiği çekiçle cep telefonunu kırdı.

AK PARTİ VE MHP'DEN DURUMA TEPKİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milletin kürsüsünde bu tür hareketlerin kabul edilemeyeceğini söyleyerek, Erbay'a tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise görüşmeler sırasında fiili bir durumun yaşandığını, Genel Kurul Salonu'na getirilen çekicin, bir başka niyetle de kullanılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

CHP'Lİ AKAR UYARMAKLA YETİNDİ

Yapılan davranışın bir yaptırıma tabi tutulmaması halinde ilerleyen süreçte başkaca kesici ve yaralayıcı materyallerin Genel Kurul Salonu'na sokulmasının mümkün olabileceğini dile getiren Akçay, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın durama sessiz kalmasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise Erbay'ın niyetinin kötü olmadığının herkes tarafından müşahede edildiğini, ancak bu tür materyallerin Genel Kurul Salonu'na getirilmesinin doğru bir davranış olmadığını belirtti.

Akar, bu tür davranışların tekrarı halinde ilgili disiplin maddelerini uygulayacağını söyledi.