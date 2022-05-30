CHP'li Can Ataklı'dan, Ekrem İmamoğlu'na ikinci atak! "Adam kendi kendini mahkum etti!"

Ünlü gazeteci Can Ataklı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çektiği tepki videosuyla sosyal medya ve siyaset gündemine konu olmuştu. Ünlü gazeteci Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerindeki başarısızlığı ve sözlerindeki tutarsızlığı bir bir sıralamış, muhalefete de tavsiyede bulunmuştu. Son olarak, Ataklı'dan beklenmeyen atak gerçekleşti.

"ADAM KENDİ KENDİNİ MAHKUM ETTİ"

Can Ataklı, İmamoğlu'nun yanlış üstüne yanlış yaptığını iddia ederek "İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam. Maalesef CHP'nin küçük bir kesimi efsunlaşmış gibi "İmamoğlu olmazsa kaybederiz" havasında. Ben iki eleştiri yaptığımda da AK Parti'li mi oldun diyorlar. Kardeşim adam kendi kendini zaten mahkum etti. Gitti Negehan Alçı'yı aldı yanına. Biz dedi "Bunlara anlatacağız" dedi.

Van'da durup dururken ordaki bir vatandaşla kavgaya tutuştu. Yalan söylüorsun, atıyorsun diyor vatandaşa. Adam diyor ki "Ben İstanbul'a gittim, otobüse üç kat para ödedim." Hava da basacak ya, aç telefonu sen İETT genel müdürüne... O ne dedi: Evet efendim beyefendinin söylediği doğru. Çift katlı otobüslerde çift basıldığı için onunki böyle oldu." ifadelerini kullandı.