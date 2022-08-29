CHP'li Ceyhan Belediyesi yapacağını yaptı! 30 Ağustos kutlamalarına PKK destekçisi sanatçıyı davet ettiler!

Adana Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenleyeceği programda sahne alması çin davet ettiği sanatçı sosyal medyada gündem oldu.

Rukiye Karapunar
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CHP'li Ceyhan Belediyesi yapacağını yaptı! 30 Ağustos kutlamalarına PKK destekçisi sanatçıyı davet ettiler!

Adana Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla yağacağı kutlamalarda sahne alması için davet ettiği sanatçının kim olduğunun ortaya çıkması sosyal medyada büyük ses getirdi. PKK ile yakınlığıyla bilinen sanatçının 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında yer alması büyük ses getirerek eleştirildi.

CHP'li Ceyhan Belediyesi yapacağını yaptı! 30 Ağustos kutlamalarına PKK destekçisi sanatçıyı davet ettiler!

SANATÇI PKK'YA OLAN YAKINLIĞI İLE TANINMAKTA

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde vermiş olduğu poz ve PKK'ya verdiği destekle tanınan sanatçı İlkay Akkaya'nın Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında yer alacağı belediyenin resmi twitter hesabından duyuruldu.

CHP'li Ceyhan Belediyesi yapacağını yaptı! 30 Ağustos kutlamalarına PKK destekçisi sanatçıyı davet ettiler!

RESMİ HESAPLARDAN DUYURU YAPILDI

Ceyhan Belediyesi etkinlik için yapmış olduğu açıklamada " Büyük Zafer’in 100. yılını coşku içinde kutluyoruz! 30 Ağustos Zafer Bayramımızda gerçekleşecek İlkay Akkaya konserine hepinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verirken kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKLEİR GECİKMEDİ

PKK'ya olan sempatisi ile bilinen İlkay Akkaya'nın Zafer Bayramı'nda sahne alacağını duyan vatandaşlar; "Etnik kimlikçiler ne anlar Zafer Bayramından? Onurunuz yok mu?"

"Bu mu ulan sizin Zafer Bayramı anlayışınız apocuyu yüceltmek sahneye çıkartmak mi sizin Türklüğünüz, Belediyecilik anlayışınız yazıklar olsun."

Eline saz verip bebek katilini koyaydınız bari sahneye. Bu şerefsizlikle mi milletten oy isteyecek partiniz?" şeklinde yorumlarda bulundu.

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