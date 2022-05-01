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  3. "CHP'li Ekrem İmamoğlu şaşırtmadı" Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak isterken rezil oldu! Eren Bülbül hatasını görenler gözlerine inanamadı!

"CHP'li Ekrem İmamoğlu şaşırtmadı" Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak isterken rezil oldu! Eren Bülbül hatasını görenler gözlerine inanamadı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluk görselinde Eren Bülbül'ü kullanmak isterken yaptığı hatayla şaşkına uğrattı.

"CHP'li Ekrem İmamoğlu şaşırtmadı" Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak isterken rezil oldu! Eren Bülbül hatasını görenler gözlerine inanamadı!

Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştığı tebrik fotoğrafında büyük bir skandala imza attı.

Yaptığı paylaşımda, "Sporun, centilmenliğin, kardeşliğin ve vatanseverliğin simgesi canları rahmetle anıyorum. Gelin sevgiyi ülkemizde sporun birleştirici gücü ile hep birlikte büyütelim. #MutluluğaKurşunSıkma" ifadelerini kullanan İmamoğlu, 2017'de şehit edilen Eren Bülbül'ün fotoğrafını görselde kullanmak isterken 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Beşel'in fotoğrafını kullanması hayrete düşürdü.

CHP'li Ekrem İmamoğlu şaşırtmadı Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak isterken rezil oldu! Eren Bülbül hatasını görenler gözlerine inanamadı!

Fotoğrafta ayrıca Kazım Koyuncu, Cemil Usta, Özkan Sümer, Mustafa Çelik ve Nazmiye Nine yer aldı.

"BU ŞAHISTAN HER ŞEY BEKLENİR"

İmamoğlu'nun bu hareketine tepki gösteren AK Partili Alpay Özalan ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"CHP'li Ekrem İmamoğlu, şaşırtmadı! 

Paylaştığı görselde Şehit Eren Bülbül yerine onu canlandıran oyuncunun fotoğrafı kullanılmış. Onca tepkiye rağmen de düzeltilmiyor. Hata mı gündem olmak için bilinçli yapılmış rezil bir taktik mi? Bu şahıstan her şey beklenir."

CHP'li Ekrem İmamoğlu şaşırtmadı Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak isterken rezil oldu! Eren Bülbül hatasını görenler gözlerine inanamadı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu şaşırtmadı Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamak isterken rezil oldu! Eren Bülbül hatasını görenler gözlerine inanamadı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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