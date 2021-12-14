CHP'li Engin Altay'ın PKK'yı meşrulaştırma çabası, Türk halkını çileden çıkaracak! Böyle savunma ne görüldü ne de duyuldu!

Mecliste konuşma gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP'nin içerisinde bulunan PKK'lılar için harekete geçti. İYİ Parti, CHP ve Ak Parti'nin HDP'nin içerisinde bulunan PKK terör örgütüne mensup isimlere her daim tepki gösterdiği mecliste, Engin Altay "Her siyasi partinin içerisinde kimi terör örgütünden ilişkisi olan insanlar olabildiği gibi, HDP'nin içerisinde de PKK'lılar bulunabilir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERE DAVETİYE ÇIKARMAK"

Engin Altay'ın bu konuşmasının ardından sosyal medyada, "Hükümet bugün çok iyi işler başarsa bile biz ona karşı çıkmak zorundayız" ifadelerine yer verdiği konuşmalarda yayınlandı. Konuya ilişkin görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılar Altay'a tepki göstererek, "Şimdi bu konuşmayla teröristlere davetiye çıkarmadın da ne yaptın?" yorumunda bulundular.

HDP'Yİ DEĞİL PKK'YI MEŞRULAŞTIRIYOR

Konuya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep- Sonuç programına konuk gelen Yazar Orhan Miroğlu, Altay'ın söylediklerine tepki göstererek, "Yaptığı çok ayıp. Basite indirgenemez. Bu konuşmasında HDP'yi meşrulaştırmaya çalışırken PKK'yı meşrulaştırdı aslında" ifadelerine yer verdi.