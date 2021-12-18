CHP'li Engin Özkoç'tan tepki çeken paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

CHP'nin yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Engin Özkoç, ekonomideki durumu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladı. Pandeminin getirdiği sıkıntıları yok sayan Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekerken yabancı devletlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemediğini adeta itiraf etti. Özkoç'un paylaşımına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getirdi.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O PAYLAŞIM

Özkoç sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var:

Birincisi, dünyanın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı güvensizliği; keyfiyetle yönettiği için güvenmiyorlar.

İkincisi, Cumhurbaşkanlığı ucube sistemi, çünkü bütün bir sistem bir kişinin iki dudağı arasında."