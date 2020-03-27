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  3. CHP'li eski milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP'li eski milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

CHP'li eski milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Özel, paylaşımında, "24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt’ün korona testi pozitif çıktı. Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı:

Kadir Gökmen Öğüt kimdir? Kadir Gökmen Öğüt koronavirüs mü oldu?

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT KİMDİR?

Kadir Gökmen Öğüt, 28 Kasım 1959'da Çankırı Çerkeş'te doğmuştur.

Diş Hekimi; Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. Serbest diş hekimi olarak çalıştı. 1990 yılında İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği ve Başkanlığı yaptı. 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi oldu.Orta düzeyde İngilizce bilen Öğüt, evli ve 1 çocuk babasıdır.

 




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