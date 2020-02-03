CHP’li eski vekilin oğlunun bu kez de iş yeri kurşunlandı!

Olay, İzmir'in Urla ilçesindeki Bülent Baratalı Bulvarı’ndaki avukatlık ofisinde gerçekleşti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ise 22. ve 23. dönem milletvekilliği ve Urla’da üç dönem belediye başkanlığı yapan Bülent Baratalı’nın oğlu Yiğit Baratalı’nın geçen hafta aracına susturucu takılı silahlarla ateş açılmıştı. Otomobile 3 kurşun isabet ettiği öğrenilmişti.

İŞ YERİ KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN KURŞUNLANDI

Bu sabah saatlerinde de Baratalı’nın avukatlık ofisi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunların ofisin cephesine isabet ettiği tespit edilirken, polis ekipleri olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.

Gerçekleşen iki faili meçhul saldırının ardından Bülent Baratalı ile iki oğlu, polis koruması talebinde bulundu. Başlatılan soruşturmada polis, şehir polis kamerası kayıtları ile bulvar üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, olayın meydana geldiği saatlerde plakası henüz tespit edilemeyen şüpheli bir otomobilin bulvar üzerinde bulunduğunu belirledi.

YİĞİT BARATALI KİMDİR?

Yiğit Baratalı, CHP’nin 22. ve 23. dönem İzmir milletvekili Bülent Baratalı’nın oğludur.

Yiğit Baratalı, avukatlık yapmaktadır.

Geçtiğimiz hafta Baratalı'nın otomobili kurşunlanmıştı. Gerçekleşen iki faili meçhul saldırı sonrası Bülent Baratalı ile oğulları Yiğit Baratalı ve Yusuf Baratalı, polis koruması talebinde bulundu.

BÜLENT BARATALI KİMDİR?

Bülent Baratalı, 1947'de İzmir Urla'da doğdu.

Babasının adı Yusuf, annesinin adı Hüsniye'dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. İzmir Barosu Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

Urla Belediye Başkanı, Urla Kent Senatosu Kurucusu, Ege Belediyeler Birliği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi, Yarımada Belediyeler Birliği Kurucusu ve Başkanı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Kurucusu ve Başkan Yardımcısı, Türkiye Kent Kooperatifleri Kurucusu ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

"Çevre Teşvik", "İzmir ve Ege'nin en başarılı Belediye Başkanı", "Son 20 Yılın En Başarılı Belediye Başkanı", "Abdi İpekçi Dostluk ve Barış" ile 2007'de "Yılın Milletvekili" ödüllerini aldı.

22. ve 23. dönem milletvekilliği yaptı.

Orta düzeyde Fransızca bilen Baratalı, evli ve 3 çocuk babasıdır.