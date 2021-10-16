CHP'li Feyza Altun'dan skandal paylaşım! "Ak Partili herkesten nefret ediyorum!"

Bugüne kadar sosyal medya hesabından eşitliği ve insan haklarını her fırsatta dile getirmekten imtina etmeyen CHP'li Feyza Altun'dan ayrıştırıcı ve hedef gösteren skandal bir paylaşım geldi. Ak Parti düşmanlığını her platformda belli eden Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımla aslında sadece kendi çıkarları noktasında eşitliği savunduğunu gözler önüne serdi. Feyza Altun'un paylaşımı büyük tepki topladı.

NEFRET SÖYLEMİNDE BULUNDU

Ak Partililere yönelik nefret söyleminde bulunan Altun, "Ak Partili herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" yazarak Twitter hesabından paylaştı. Bu sözlerin ardından CHP'li avukata tepki üzerine tepki geldi. Birçok vatandaş, siyasi ve gazetecinin eleştirilerine maruz kalan Feyza Altun, geri adım atarak paylaşımı sildi.

ÖZÜR BİLE DİLEYEMEDİ

Tweetini silmek zorunda kalan Altun'a tepkiler devam edince yeni bir paylaşımda bulundu. Özür dileme erdemliğinde bile bulunmayan avukat, paylaşımında "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum… Kötü bi duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Daha önce CHP kadın kollarına aday olan Feyza Altun, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri öncesinde de skandal paylaşıma imza atmış ve "Bu süreçte bomba patlarsa, terör hortlar toplum terörize edilirse müsebbibi bellidir" ifadelerini kullanarak, hedef göstermiş, algı oluşturma çabasına girmişti.